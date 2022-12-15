Hande Erçel Kendisini Sınırlandırdı! Sadece O Kanalda Rol Alabilecek

Birçok ünlü oyuncu gibi Hande Erçel de Disney Plus'ın sunmuş olduğu cazip iş teklifi ile özel bir anlaşmaya imza atmıştı. Platformun işlerinde yer almak adına özel bir anlaşma imzalayan başarılı oyuncu Hande Erçel, elbette çok yüksek bir bedel sonucunda bu anlaşmayı imzaladı. Fox TV haricinde farklı bir kanalda oyuncu rol almayacak ve bu durum bir süre boyunca devam edecek. Başarılı oyuncunun hayranları ise Hande Erçel'in yapmış olduğu anlaşma sonucunda oyuncunun kariyerinin sınırlandırıldığını düşünüyor.

Demet Özdemir gibi ünlü oyuncu Hande Erçel de popülerliğinin zirvesinde olduğu bir dönemde yalnızca belirli projeler için görüşmelere gidebiliyor ve bu görüşmeler neticesinde anlaşmalar yapabiliyor. Sevilen oyuncu Hande Erçel'in Disney Plus için bir dijital dizide yer alabileceği bilinirken bunun yanı sıra kardeş kuruluş olarak tanınan FOX TV'de yayınlanacak olan bir proje için görüşme yapabileceği de açıklandı.

Bir grup izleyici Hande Erçel'in yapmış olduğu bu anlaşmayı mantıksız buldu ve oyuncunun kariyerinin zirvesinde bulunduğu bir dönemde yapmış olduğu bu anlaşmayı doğru bulmadıklarını belirtti. Hande Erçel'in kariyerinin zirvesinde olduğunu düşünen seyirci grubu oyuncunun Netflix gibi oldukça etkili bir platformda dünyanın dört bir tarafına yayılma imkanını bir tarafa bırakarak Disney Plus ile anlaşma yapmasının oyuncunun kendisini sınırlandırdığını söyledi. Çok farklı seçenekleri bir tarafa atarak yalnızca Fox TV dizileriyle kendisinin sınırlandıran Hande Erçel bu karar ile hayranlarını sinirlendirdi.

Bu durum Hande Erçel hayranlarının kafasında soru işareti yarattı ve Hande Erçel de yapmış olduğu bu anlaşma sonucunda proje beğenmesine adeta zorlaştırdı. Hande Erçel bir seneden daha uzun bir süredir setlerde yer almayan bir oyuncu ve dolayısıyla ünlü ismin hayranları Hande Erçel'in bir sonraki projesini merak ediyor. Her ne kadar ünlü isim bu süreçte yüzünü dinlendirmiş olsa da bizi piyasasının çok hareketli olması sebebiyle yeni isimler öne çıkıyor ve bazı yüzlerde hızlı bir şekilde eskiyerek unutulabiliyor.

Hande Erçel işte böyle bir dizi piyasasında yeni proje için görüşmeler gerçekleştiriyor, senaryolar okuyor ancak net bir karar bir türlü çıkmıyor. Oyuncunun yapmış olduğu anlaşma ile ilgili basına yansıyan haberlere göre Hande Erçel iki farklı diziyle gündemde adından söz ettiriyor. Oyuncu da bazı projeler için görüşme yaptığını açıklamış ve yakın zamanda bu durumun netleşeceğini söylemişti. Diğer taraftan oyuncu yapmış olduğu sınırlama ile hayranlarını sinirlendirdi ve Hande Erçel'in aradığı gibi bir senaryo bulması eski zamanlara göre daha zor oldu.

Kariyer hayatının en önemli dizisi olan Sen Çal kapımı isimli projenin yapımcısı Asena Bülbüloğlu ile görüşmeler gerçekleştiren oyuncunun Disney Plus için hazırlanmakta olan ve bir deniz kızının hikayesini anlatan dijital dizide performans sergilemesi ihtimaller arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra bir televizyon dizisinde yer alma ihtimali de bulunan Hande Erçel bu kararı tercih ederse Burak Deniz ile başrolde performans sergileyebilir.