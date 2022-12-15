48 vade sıfır maliyetle kredi verilmeye başlandı! Nakit lazım diyen hemen baksın

Nakit lazım diyen hemen baksın... 48 vade sıfır maliyetle kredi verilmeye başlandı! Düşük faizli öğrenci kredisi alma isteyenler için çok uygun şartlarda kredi seçenekleri sunulmaktadır. Bu kredileri almadan önce bu kredileri faiz oranlarını ve geri ödeme seçeneklerini incelemenizde fayda bulunmaktadır.

4 yıl vadede en düşük öğrenci kredisi faiz oranı aylık % 1,34 en düşük öğrenci kredisi maliyet oranı aylık % 0,0 seviyesinde olmaktadır. Bugün sunulan en düşük faiz oranıyla 5.000 TL 36 ay vadede öğrenci kredisi kullanılırsa aylık taksit 186 TL, toplam geri ödeme ise 6.699 TL olacak. Bu oranı 5 bin TL’nin katları olarak da hesaplayabilirsiniz.

Öğrenci Kredisi Başvurusu Nereye Yapılır?

Gençler için sunulan çok önemli bir kredi olan eğitim kredisi almak için şu yollar kullanılabilir:

· Bankaların şubeleri

· İnternet siteleri

Bu yollarla yapılacak olan başvuruda öğrenci olduğunuza ve bu krediyi kullanacağınız kurumla ilgili formu doldurmanız istenecektir. Bu şekilde başvurunuzu yapmış olursunuz. Ardından kredinin sizin için aylık olarak ne kadar ödeneceğinin belirlenmesi de gerekmektedir. Böylece alınan kredi sıkıntısız geri ödenebilir.

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