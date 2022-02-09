Hande Erçel İstediği Rolü Anlattı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, romantik komedi projesi olan Sen Çal Kapımı dizisi ile büyük başarılar elde etmiş ve ününü dünyanın dört bir köşesine ulaştırmayı başarmıştı. Artık şöhretim meyvelerini diyen ünlü oyuncu yurt dışında da tanınıyor ve rol aldığı projeler ile adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu Hande Erçel bundan sonra ise hayat vereceği karakterlerde çok titiz davranacağının işaretini verdi ve canlandırmak istediği karakterin resmini çizerek adından söz ettirdi.

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Hande Erçel romantik komedi yapımı olan Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizi projesi ile kariyerinin zirvesine ulaşmış ve geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Söz konusu bu dizi sonrasında ise bir süre boyunca setlere ara veren güzel oyuncu bir sonraki projesinde nasıl bir karaktere hayat vereceği ile merak konusu oldu. Bunun yanı sıra kendisine gelen yeni proje tekliflerini de değerlendiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Elle Türkiye dergisine bir röportaj vermeyi de ihmal etmemişti. Bundan sonra rollerini seçerken çok titiz davranacağını anlatan ünlü isim, okuduğu ve değerlendirdiği senaryoların bulunduğunu açıkladı. Bundan sonraki işinde ise hayata karşı duruş olan, derdi olan, davası olan ve izleyici kitlesine duruşu ve hayatı ile ilham verecek, kalbinde yer edecek güçlü bir kadını canlandırmayı istediğini belirtmişti.

Sosyal medya hesabında ise Sen Çal Kapımı dizisi ile elde ettiği başarı sebebiyle takipçi sayısında 27 milyona ulaşan ve elde ettiği bu sonuç ile en ünlü isimleri bile geride bırakmayı başaran başarılı oyuncu Hande Erçel, hem ekran dünyasının hem hem de sosyal medyada oldukça etkili bir isim haline gelmişti. Bu da ünlü oyuncu Hande Erçel'in karakter seçiminde daha seçici davranabileceği anlamına geliyor.