Peru Devlet Başkanı Altı Ay İçinde Dördüncü Kabinede Yemin Etti

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, altı ay önce göreve geldiğinden bu yana görevdeki son başbakanının yerine dördüncü kabinesinde yemin etti.

Son değişiklik, hükümet içinde sol liderin cumhurbaşkanlığındaki ilk aylarını tanımlayan iç mücadelelerin sürdüğü bir dönemde geldi.

Castillo, kendisini suçlamak için başarısız bir şekilde çabalayan aşırı sağ muhalif grupların ve seçildiği ancak o zamandan beri mesafe aldığı Peru'nun iktidardaki Marksist Özgür Peru partisinin saldırılarıyla da karşı karşıya kaldı. Parti, cumhurbaşkanının daha merkezci ekonomi politikalarını kınadı.

Salı günü Castillo, mevcut hükümetin Temmuz ayında iktidara gelmesinden bu yana adalet bakanlığının başında bulunan 79 yaşındaki başbakan Anibal Torres olarak yemin etti.

Bu, Latin Amerika ülkesinin ekonomisini yoksullara daha iyi hizmet etmek için yeniden yapılandırma kampanyasında bulunan bir okul öğretmeni olan Castillo'nun, Başbakan Mirtha Vasquez'in polis teşkilatındaki terfiler konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle sürpriz istifasının ardından üçüncü kabinesinde yemin etmesinden bir hafta sonra geldi.

Castillo, Lima medyasının 2016 yılında eşi ve kızının kendisini aile içi şiddet iddiasıyla kınadığını bildirmesi üzerine görevi bırakan avukat ve parlamenter Hector Valer Pinto'yu atadı.

Son karışıklıkta Castillo, Amazon Yerli topraklarında deneyimi olan bir doktor olan Hernan Condori'yi, Omicron koronavirüs varyantı vakalarındaki bir artış sırasında sağlık bakanı olarak seçti.

Peru'nun başkentinde Ocak ayı ortasında Pasifik Okyanusu'na 11.900 varil petrol dökülmesinin ardından devam eden bir felaketin ortasında nükleer fizikçi Modesto Montoya çevre bakanı olarak seçildi.

Castillo, daha önce atanan maliye bakanı Oscar Graham ve dışişleri bakanı Cesar Landa'yı görevlerinde bıraktı.

Siyasi analist Eduardo Ballon La Republica gazetesine verdiği demeçte, Castillo'nun kabine sıkıntılarının Peru'nun siyasi sisteminde "uzun süredir devam eden bir krizin devamı" olduğunu söyledi.

2017'den bu yana ülke, yasama organlarının Kongre'de başkanları görevden almak için tekrarlanan azil veya "boşluk" önergelerini zorlaması nedeniyle siyasi istikrarsızlık nöbetleriyle karşı karşıya kaldı.

Ülkenin Kasım 2020'de beş günde üç cumhurbaşkanı vardı.

Torres'in yeni kabine için Kongre'den güvenoyu almak için 30 günü var, yoksa beşinci tur atamaları yapmak zorunda kalacak.

Castillo'nun gelen Başbakanı Torres, özellikle 1990'dan 2000'e kadar iktidarda olan eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'yi ölüm mangaları tarafından öldürülmesindeki rolü nedeniyle 25 yıllık cezasını çekmek için mevcut özel hapishanesi yerine ortak bir hapishaneye göndermekten yanaydı.

Fujimori, Castillo'nun rakibi eski cumhurbaşkanı adayı Keiko Fujimori'nin babasıdır.