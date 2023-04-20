Haluk Levent Üçlü Pürüz Filminde Göründü

Sosyal medyada son zamanlarda sıklıkla konuşulan Üçlü Pürüz filmi yeni bir gelişme ile adından söz ettirdi. Sosyal medyanın yanı sıra magazin gündeminde de merak konusu olan söz konusu filmin galası Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleşti. 21 Nisan cuma gününde vizyona girecek olan Üçlü Pürüz filmi seyirci grubunu gülmekten kırıp geçirecek. Başrollerde Korhan Herduran, Emrah Kaman ve Okan Cabalar gibi birbirinden başarılı üç ismin bulunduğu film projesi komedi tutkunlarını heyecanlandırdı. Sinema salonlarını gülmek isteyen seyirciler ile dolduracak olan Üçlü Pürüz filmi merak ediliyor.

Üç başarılı başrol oyuncusunun yanı sıra oyuncu kadrosunda Müfit Kayacan, Ecenaz Üçer, Özgür Can Çoban, Bahar Süer ve Selim Erdoğan gibi başarılı isimler de performans sergiliyor. Bunun yanı sıra film Haluk Levent'in de konuk oyuncu olarak dahil olması ile dikkat çekti.

Son dönemlerde özellikle depremzede vatandaşlara yaptığı yardımlar ile adından söz ettiren Haluk Levent de Üçlü Pürüz filminde konuk oyuncu olarak rol alıyor. Film hakkında önemli açıklamalarda bulunan oyuncular dikkat çekti.

Okan Cabalar isimli oyuncu komedi türünde olan filmde 3 saftiriğin hikayesinin yayınlanacağını açıkladı. Sabahtan beri röportaj verdiklerini söyleyen ünlü oyuncu filmin çok komik olması sebebiyle seyirci grubunu filmi izlemeye davet ettiklerini belirtti.

Korhan Herduran ise film üzerinde itinayla çalıştıklarını ve bu filmde ustaların bir araya geldiğini söyledi. Üçlü pürüz filminin çok hoş bir yapım olduğunu ifade eden Herduran ellerinden geldiği kadar kendilerini göstermeye çalıştıklarını anlattı.

Genç oyuncu Ecenaz Üçer ise bu filmi çok keyifli bir şekilde çektiklerini açıklarken oyuncu arkadaşları ile yapımcı ve yönetmen ile inanılmaz bir film yaptıklarını söyledi. En azından seyirci grubunu güldüreceklerini düşündüğünü ifade eden Üçer, bu günlerde herkesin gülmeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Seyirci grubuna iyi seyirler dileyen Ecenaz Üçer filmin çok güzel ve çok tatlı olduğunu ifade etti.