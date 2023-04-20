Garanti Bankası emekli olan kişilere promosyon ödemesi yapmaya devam ediyor

Garanti BBVA, emekli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için oldukça cazip promosyon fırsatları sunuyor. Maaş aralığına göre verilen promosyon ödemeleri, emekli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmelerine yardımcı oluyor.

Promosyon ödemeleri, maaş aralığına göre değişkenlik gösteriyor. 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 - 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 - 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL, 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor. Emekli aylıkları için 3 yıllık taahhüt veren emekli vatandaşlar, bu promosyon ödemelerinden faydalanabiliyorlar.

Promosyon ödemesi için son başvuru tarihi 30 Nisan 2023'tür. Emekli vatandaşlar, bu tarihe kadar başvurularını yaparak promosyon avantajlarından faydalanabilirler. Garanti BBVA'nın sunduğu promosyon fırsatları, rekabetin artmasıyla birlikte daha avantajlı seçenekler sunulmasıyla emekli vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Emekli vatandaşlar için sunulan bu promosyon fırsatları, emekli maaşlarını daha cazip hale getirerek yaşam standartlarını yükseltmelerine yardımcı oluyor. Garanti BBVA, emekli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yaşamlarını daha iyi hale getirmek için çeşitli avantajlar sunuyor. Bu avantajlar, emekli vatandaşların ekonomik durumlarını güçlendirerek hayatlarını daha rahat ve keyifli hale getiriyor.