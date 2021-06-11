Hadise'nin Başı Dertte! Hadise Neden Karakolluk Oldu?

Ünlü şarkıcı Hadise, karakolluk olması sebebi ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve başarılı şarkıcının neden başının dertte olduğu merak konusu oldu. Sizler için sevilen şarkıcı Hadise'nin başına gelen olay ve konu hakkında yaşanan en güncel gelişmeleri haberimizin devamında yazdık. Oturduğu sitenin güvenliğine gidip kendisini soran ve ardından site önünde şarkıcıyı beklemeye başlayan Tarık Ü. isimli saplantılı hayran, sevilen isim Hadise tarafından polise ve savcılığa şikayet edildi. Türkiye'nin en ünlü isimleri arasında bulunan Hadise’nin evine kadar gelen ve uzun saatler boyunca şarkıcıyı beklemeye başlayan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı haberi öğrenildi.

Son zamanlarda özel hayatı ile sık sık magazin gündemi haline gelen sevilen şarkıcı Hadise'nin saplantılı hayranı ile başının dertte olduğu bilgisine ulaşıldı. 11 Mart 2021 tarihinde şarkıcının oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine Hadise'yi soran şahıs istediği cevabı alamamış ve gecenin ilerleyen saatlerinde tekrardan siteye gelmişti. Güvenlik görevlileri ise bu olayı Hadise'ye bildirmiş ve yaşananları anlatmıştı. Genç adam hakkında soruşturma başlatılması ile son bulan olay hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Başarılı Şarkıcı Hadise ise güvenlik görevlilerinden öğrendiği bu olayı İlk başlarda fazla önemsememiş fakat ardından durumu ciddiye almaya başlamıştı. Tarık Ü. isimli saplantılı hayran istediği cevabı alamadığı zaman tekrardan sitenin önüne gelip kapıyı gözetlemeye başlamış ve Hadise'yi görmek istemişti. Hadise ise bu durumun ciddiyetini fark etti ve karakola giderek saplantılı hayranından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genç adam hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.

Karakola gidip şikayette bulunan ünlü şarkıcı Hadise, birinin oturduğu siteye gelip gözetlemeye başladığını ve sık sık bu işlemi tekrarladığını bildirdi. Durum hakkında yeni gelişmeler ise merak konusu oldu ve Hadise'nin başının dertte olması hayranlarını üzdü.