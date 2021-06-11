CHZ neden yükseliyor? Chiliz ne kadar daha yükselecek?

Coin borsasında aylardır beklenen hareket başladı. Chiliz resmen uçuşa geçti. CHZ kısa sürede yüzde 50 yükselerek adeta yatırımcının yüzünü güldürüd. Peki CHZ ne kadar daha yükselecek? Chiliz uçuşu sürecek mi?

CHZ uçuşa geçti!

Chiliz CHZ coin son 16 saatte yüzde 43 yükselerek yatırımcının yüzünü güldürdü.

CHZ ne kadar daha yükselecek?

0.349'dan dönerek adeta yatırımcınıyı sevinçe boğan Chiliz Fan Token'lerla beraber yükselişe geçti.

Chiliz doğru yoldan Euro 2020 etkisiyle yükseldiği düşüünülüyor. Bugün başlayan Euro 2020 sonrası hem Fan Tokenler, hem CHZ yükselecek gibi görünüyor.

Chiliz CHZ coinle birlikte Atletico Madrid, Galatasaray, Milan, Barcelona, PSG ve Roma gibi Fan Tokenler da yükselişe geçti.

Başta CHZ olmak üzere bir çok Coin yükselmesi devam edecek gibi görünüyor.

Chz an itibariyle 2.89 TL ve 3 TL yakın bir zamanda geçecek gibi görünüyor.