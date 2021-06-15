Hadise ve Kaan Yıldırım Ayrıldı Mı 15 Haziran 2021? Hadise ve Kaan Yıldırım Ayrıldı!

Ünlü şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım mutlu beraberliklerine devam ediyor ve birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip ediyordu. Son zamanlarda sevilen ikilinin evleneceği yönde haberler de çıkmış ve bu konu magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Doludizgin bir şekilde aşklarına devam eden çift, fotoğraflarını da paylaşıyor ve beraberliklerini gözler önüne seriyordu. Uzun süredir yalnız olan ünlü Şarkıcı Hadise ise aradığı aşkı oyuncu Yıldırım'da bulmuş ve sevenlerini mutlu etmişti.

Çiftin geçtiğimiz sene kısa bir ayrılık yaşadığı ve yaklaşık olarak 1 ay sonra barıştığı gündeme gelmişti. İlişkilerine yeniden şans vermeyi seçen çift bu kez evlilik kararı almış ve bu haber ile hayranlarını çok mutlu etmiştim. Şarkıcı ve oyuncu hakkında yıldırım nikahı kıyacakları yönünde haberler yapılmış ve resmi bir açıklama beklenilmişti. Bununla birlikte Ünlü şarkıcı Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile kendi isminin baş harflerini koluna dövme yaptırmıştı. Bu dövme ile dikkat çeken ünlü şarkıcı ne kadar aşık olduğunu da gözler önüne sermişti.

Geçtiğimiz Aralık ayında kısa bir süre ayrılık yaşayan çift daha sonra barışmış ve birbirlerini sosyal medya hesabından tekrar takibe almıştı. Hadise ayrıldığı sırada aşkın çok güzel olduğunu ve Kaan Yıldırım'a mutluluklar dilediğini ifade etmişti. Barıştıkları zaman ise şarkıcı evlilik hakkında çıkan haberlere yanıt olarak “Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız” demişti.

15 Haziran 2021 tarihinde ise gözde çift hakkında şok bir haber öğrenildi. Ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medya hesabından Kaan Yıldırım'ın takip etmeyi bıraktığı ve aynı şekilde Kaan Yıldırım'ın da sevgilisi Hadise'yi takip etmeyi bıraktığı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra Kaan Yıldırım’ın da Instagram profilinde Hadise ile olan fotoğraflarını silmesi ayrılık iddialarını güçlendirdi.