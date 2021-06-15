Sağlık Bakanlığından Son Dakika Açıklaması! Aşılamada Yeni Sistem Başlıyor!

Koca tarafından yapılan açıklamalara göre organize sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşlarımız için yerinde aşı uygulanmasına başlanıyor! Bölgelerde gezen mobil ekiplerle vatandaşlar hızlı bir şekilde aşı olabilecekler!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üretimin devamlılığı ve güvenirliği için sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulamasının başlandığını açıkladı. Twitter resmi hesabından müjdeyi duyuran Koca, çarklar dönmeye devam edecek bu güce güvenin ifadelerini kullandı. Sanayi bölgelerinde yer alan mobil ekipler tarafından vatandaşlar hızlı ve güvenli bir şekilde aşıya ulaşmış olacaklar.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI GELDİ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda bilim kurulu üyesi olan Prof. Dr. İlhan’dan da son dakika açıklamaları geldi. Dr. İlhan Türkiye’nin korona virüs mücadelesinde iyi bir noktaya geldiğini ifade etti.

Dr. İlhan vefat sayısının vaka sayısı gibi hızla düşmediğinin altını çizdi, vatandaşların bireysel önlemlere uyması gerek dedi. Aynı zamanda Dr. İlhan meslek ve yaş gruplarına göre açılan aşıları da bir önce olmak gerektiğini söyledi.

Günde 50 vatandaşımızın salgından dolayı öldüğünü ifade eden Dr. İlhan vefat sayılarının hızlı şekilde düşmediğini ifade etti. Vaka sayısında 60 binlerden 5 binlere kadar düşüldüğünü fakat vefat sayısında 400’den 50’lere gelinmesinin çok zaman aldığını belirtti.

50 MİLYONUN ÜZERİNDE AŞILANMA ŞART

Dr. İlhan ilk doz aşının 20 milyon vatandaşa yapıldığını sırası gelen vatandaşların aşı olmasının ve kurallara uymasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Toplumun `’ının bağışık olması yani aşılanmış olmasının günlük yaşama dönmek için uygun olduğunu belitti. Dr. İlhan halkın p’nin bağışık olmasını istediklerini bu nedenle de 56-57 milyon vatandaşımızın aşılanmış olması gerekiyor dedi. Aşılanmada 50 milyonu geçtiğimizde doğru yolda olacağız dedi.

Aynı zamanda Dr. İlhan günlük aşılanma kapasitesinin de çok yüksel olduğunu ifade etti. Güz döneminde her şeyin daha da zorlaştığını temiz hava etkenin mücadele dönemli olduğunu söyledi. Havalar güzelken dışarıda fizik mesafeye dikkat etmeli dedi.

Dr. İlhan aşımızı vurularak, fiziksel mesafeye de dikkat ederek güz dönemi başında normale dönebileceğimizi ifade etti. Dr. İlhan Türkiye ya da dünyada korona virüs bitmeden önce bire bir günlük yaşama dönmenin pek mümkün olmayacağını da ekledi.

AŞIDA 35 MİLYONUNCU DOZ YAPILDI

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamalarında an itibariyle 35 milyon dozun aşının yapıldığını da açıkladı. 35 milyonuncu doz aşı ise Çanakkale’nin Bayramiç bölgesinde yapıldı.

HASTANELERDE AŞI KUYRUKLARI OLUŞTU

Sağlık Bakanı Koca tarafından SGK kayıtlı tüm çalışanlar ve 40 yaş üzeri vatandaşlar için aşılanma sırasının geldiğini açıkladı. Açıklamanın ardından ise binlerce vatandaş aşı randevu için sıra almaya başladı. Özellikle de İstanbul ilinizde hastaneler de kuyruklar oluştu. Sırası gelen vatandaşlar ise sırayla içeri alındı ve aşılandı.

Aynı zamanda Bakan Koca, günlük hedefinin de geçildiğini duyuruldu. 14 Haziran’da 842 bin 494 kişinin aşı olduğunu hedeflenen rakamdan 92 bin 494 doz fazla aşının yapıldığını duyurdu.

DÜĞÜN KINA VE NİŞAN İÇİN YENİ AÇIKLAMALAR GELDİ

Korona virüs salgını kapsamında nikah törenleri ve düğünlere de ara verilmişti. 1 Haziran’da nikâh törenleri ve düğünler için kurallar esnetilmişti. Kademeli normalleşme ile birlikte de 15 Haziran’da yine bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Artık davetlilere tekrardan yiyecek- içecek ikramı yapılabilecek. Kapalı alanlar içinse olan azami 100 kişi sınırı da kaldırılacak. Düğünler yine 21:00 itibariyle sona erecek.

Nişan ve kına gibi etkinliklere de 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle izin verilecek.