Gelecekteki Siz Bugünkü Size Ne Söylerdi? Öğrenmek Çok Basit!

Şu an elinizde bulunan problemlerle uğraşmayan gelecekteki haliniz eğer geleceğe yolculuğa çıkmış olsaydınız ve kendinizle karşılaşsaydınız bugünleriniz için size hangi önerilerde bulunurdu, bilmek ister miydiniz? Eğer bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız haberinizin devamında yazılanlar sizin için hazırlandı. Kendi kendinize mutsuz olmak için bahaneler üretmekten vazgeçeceğinizin sözünü verdiniz ve bir dönüm noktası yaşadınız diyelim. Korkularınıza baktığınız zaman onların gerçek olmadıklarını görebilirsiniz. Bugün yaşadığınız depresyonda olan kızların yaşamından çok daha farklı bir şekilde sağlıklısınız ve mutlu olduğunuzu hissediyorsunuz ancak en önemlisi kendinizi hayatı seviyorsunuz. Eğer kendi hayatınızda gelecekte bir yolculuğa çıkmış olsaydınız şimdiki zaman için hangi tavsiyelerde bulunurdunuz?

Öncelikle korkularınızı hayallerinizden daha çok bağlı olup olmadığınızı anlamanız gerekmektedir. Hayatı yaşamınızdaki en hızlı yol sevgiye yönelmek olacaktır. Hayallerinize ve kendinize inanmanız gerekir ve bunun için adım atmanız yapılacak olan en iyi şeydir. Korkunun, güvensizliğin ve endişenin ortaya çıkardığı bir şey olduğunu anlamanız gerekir ve korkunun hareketlerinizi ve gününüzü kontrol altına almasına izin vermemeniz önerilir.

Hayatınızdaki tüm alanlarda kariyer yaşamınız, ilişkileriniz, sağlığınız, çevreniz ve finansal durumunuz tüm bunlara bir bakın. Gelecekteki haliniz bu alanların herhangi birinde yaptığınız bir duruma alışkanlık haline getirmenizi size tavsiye etmiyor. Konfor alanınızın dışına çıkmanızı risk almanızı ve sabit kalmamanızı öneriyor çünkü siz her zaman daha iyisini hak eden bir insansınız.

Sağlığınızı ve içsel mutluluğunuzu bulmanızdaki en iyi araç olan vücudunuz duygularınızı göz ardı etmeniz durumunda mutluluk yolunda olan pek çok fırsatı kaçırmanıza sebep olabilir. Vücudunuz size rahatlamanız gerektiğini, yorgun olduğunuzu ya da acıktığınızı söyleyebilir Huzurlu bir yaşama vücudunuzu dinlemeyi öğrendiğiniz zaman daha yakın olabilirsiniz.

En iyi arkadaşınızın kim olduğu da önemlidir. Başkalarını, iç sesinizi dinlemek yerine dinlerseniz takılıp kalmanız olası bir durumdur. Sizin en yakın arkadaşınız iç sesiniz olmalıdır ve kalbinizin sesine güvenmeniz gerekmektedir.

Pek çok insan kendimize ve diğer insanlara mantıklı gelmeyen olayları değiştirmeye çalışmaktadır. Ancak bu durum yerine kendinizi geliştirmeye Vakit harcamanız daha mantıklı olmaktadır. Bir işin neden olmadığı ya da gerçekleşmediği üzerine vakit harcamak çok mantıklı bir seçenek değildir.

Hayatımızın tadını çıkarmanız gerekir ve anın içinde büyümeyi öğrenmeniz gerekir. Hedeflerinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz ve hayalleriniz doğrultusunda ilerlemelisiniz. Yolculuk eğlencenin olduğu bir yerdir ve anı yaşamaya hayatınızda özen göstermeniz gerekir elinizde olan en kıymetli şey o andır.

Her yeni gün kendimiz ile ilgili yeni şeyler öğrenmeye de çalışmamız sizi daha iyi hissettirecektir. Bu durum eğlenceli ve ilgi çekici olmaktadır ve kendimizi daha iyi bir şekilde tanımamıza olanak sağlar. Kendimizi ifade ediş şeklimiz ve insanlara karşı davranış şeklimiz arkasında önemli gerçekler yatıyor olabilir. Bu sebeple önce kendimize nasıl davrandığımızı düşünmemiz ve ardından diğer insanlara da nasıl davrandığımızı gözden geçirmemiz gerekmektedir.