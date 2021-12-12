Gökçe Bahadır O Sahne ile Kahkahalara Boğdu

Televizyon ekranlarında Salı akşamlarında FOX TV’de izleyici karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey isimli televizyon dizisi projesi elde ettiği izlenme oranları ile kanalın yüzünü güldüren bir yapım haline geldi. Projenin yayınlanan yeni bölümü bu hafta AB kategorisinde ikinci sırada yer alırken dizi Total’de ise 6. olmayı başardı.

Son olarak 12. yeni bölümünü izleyici karşısına çıkaran Evlilik Hakkında Her Şey isimli televizyon dizisi projesinde Sarp Akkaya, Gökçe Bahadır, Gökçe Eyüboğlu, Yiğit Kirazcı, Tülin Yazkan, Sumru Yavrucuk ve Fırat Altunmeşe gibi birbirinden başarılı ünlü isimler rol alıyor.

Usta isim Sumru Yavrucuk tarafından hayat verilen Çolpan’ın kızları Azra karakterini Gökçe Bahadır, Güneş’i Tülin Yazkan ve Sanem'i de Gökçe Eyüboğlu canlandırıyor. Bugüne kadar elde ettiği izlenme oranları ile başarılı bir yapım olarak görülen Evlilik Hakkında Her Şey dram sahneleri ile birlikte bazı zamanlarda komedi unsurları ile de öne çıkıyor. Komedi unsurlarını hikayesine eklemeyi ihmal etmeyen Evlilik Hakkında Her Şey isimli televizyon dizisi projesi bu sahneleriyle izleyici kitlesini kahkahalara boğuyor.

Değişen konuk oyuncuları, hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerinde toplayan bir yapım olan Evlilik Hakkında Her Şey isimli yapım, bu hafta 12. yeni bölümünü izleyici karşısına çıkardı. Dizinin yeni bölümünde gösterilen bir sahne ise dizi hayranlarını güldürürken aynı zamanda oldukça şaşırttı.

Üzerinde çalıştıkları bir dava için takip etmekte oldukları bakıcı bir kadının adresine ulaşmak isteyen Sanem ile Azra, küçük bir oyunu Yıldırım'ın şaşkın bakışları arasında oynamayı ihmal etmedi. Mehtap ismindeki kadını kargo şirketinden arıyormuş gibi yapan Azra ile Sanem kargoyu getirdiklerini fakat evde kimseyi bulamadıklarını söyledi ve daha sonra kargo takipten hızlı bir şekilde bir numara bırakıp telefonlarını kapattı.