Sen Çal Kapımı Dizisini Kimse Tutamıyor

Dünyanın pek çok ülkesinde hayranlık içerisinde izlenmeye devam eden televizyon dünyasının sevilen dizileri merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor. Türk dizilerinin de yurtdışına ihraç edilmesiyle Türk oyuncularına karşı hayranlık duygusu artıyor ve oyuncular yurtdışında da ün kazanıyor. Bu durum ise seyirci kitlesini olduğu kadar projede rol alan oyuncuları da oldukça mutlu etmekte.

Türk televizyon dizilerinin yurt dışında da yayınlanması ünlü isimlerin uluslararası camiada tanımalarına imkan sağlıyor ve bu sayede oyuncular dünya çapında üne de kavuşuyor. Bu alanda en başarılı olan dizilerden biri Muhteşem Yüzyıl olarak karşımıza çıkmıştı. Söz konusu dizinin sürüklediği ihraç döneminde pek çok proje, Balkanlar, Kuzey Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde büyük bir ilgi ile karşılaşmıştı. Dünyanın çok sayıda ülkesinden dizilere karşı gösterilen ilgi devam ediyor ve pek çok oyuncu daha kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanıyor.

Son olarak ise Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi dizisi yurtdışı kaynaklı gelen bir başarı hikayesine dönüştü. Yayınlandığı dönemde seyirci kitlesinin beğenisi ile karşılaşan Sen Çal Kapımı sosyal medya hesabı üzerinden güzel haberi takipçileri ile paylaştı. Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in rol aldığı dizi ekranlarda yer aldığı dönemde de beğeni içerisinde izleniyordu.

MF yapım imzalı olarak izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesi bir yaz dizisi olarak ekran hayatına başlamış ve bu şekilde sezona devam etme kararı almıştı. Daha sonraki yaz ayında da yayın hayatına devam ederek 2021 senesinin Eylül ayında final bölümünü izleyici karşısına çıkaran yapım, kısa süreli aralıklar dışında uzun bir süreliğine televizyon ekrandaki hayatına devam etmişti. Dizinin yayınlandığı dönem boyunca izleyici kitlesi ile birlikte oyuncu kadrosu da çok farklı bir süreç yaşamıştı.

Proje hakkında edinilen son bilgilere göre Sen Çal Kapımı dizisi, dünyanın en çok takip edilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones’un sosyal medya rekorunu kırdı.