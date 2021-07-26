Glutensiz Beslenmeye Dikkat! Tehlike Kapıda

Doçent Doktor Bülent Yaşar son zamanlarda popüler bir hal alan glutensiz beslenmeye karşı uyarılarda bulundu. Glutensiz beslenmenin herkes için uygun olmadığını ifade eden Yaşar, bu türde bir beslenmenin zayıflama diyeti olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Zayıflama diyeti yerine tedavi amaçlı kullanılması gereken glutensiz beslenme hakkında detaylı bilgileri sizler için yazdık.

Gastroenteroloji uzmanı Doçent Doktor Bülent Yaşar, glütenin, arpa, çavdar ve buğday gibi tahıllarda bulunan bitkisel bir protein olduğunu belirtti. Glutenin eklendiği ürünlerin esnekliğini sağladığı, bağlayıcı görev aldığını ve kıvam almasını sağladığını açıkladı. Gıda endüstrisinde ise glutenin makarna, ekmek, irmik, bulgur, hazır soslar ve gıdalarda bulunduğu aktarıldı.

Gıda endüstrisinin yanı sıra diş macunu, kozmetik ürünler ve tutkal gibi pek çok farklı alanda kıvam verici özelliği sebebiyle kullanılan glutenin az işlendiği zaman içlerindeki gluteni koruduğu ifade edildi.

Aynı zamanda tam tahıl tüketiminin şeker hastalığı, insülin direnci, obezite, kalp damar hastalığı ve inme gelişiminin engellenmesinde yararlı olduğu bilgileri paylaşıldı.

Zengin Demir ve D vitamini kaynağı olan glutenin prebiyotik olduğu yani bağırsakta bulunan faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlayan bir gıda görevi üstlendiği açıklandı. Doçent Doktor Yaşar, genetik olarak yatkın kişilerde gluten ile ilgili önemli bilgiler paylaştı ve ince bağırsaklarda alerjik bir durum oluşturarak bağışıklık sistemi tetiklediğini belirtti. Bununla birlikte ince bağırsaklarda hasar oluşmaya başladığı bilgisini vatandaş ile paylaşan Yaşar, bu olayın sistemik şikayetlere ve sindirim sistemi ile ilgili problemlere neden olduğunu belirtti.

Modern tarım sonucunda gluten moleküllerinin hayatımıza girdiği bilgisini paylaşan Doçent Doktor Yaşar, bu yapıların insan vücudu için daha güçlü yabancı madde uyarısı oluşturmakta olduğunu söyledi. İnsan fizyolojisinin ise bu antijenlere karşı yabancı olduğunu ifade eden doçent doktor, son zamanlarda gluten ilişkili hastalıkların hayatımıza fazla oranda girmesinin temel sebeplerinden birisinin de bu olduğunu söyledi.