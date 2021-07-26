Bakan Akar'ın Uçağına Acil İniş İzni!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçak, Gaziantep'ten havalanmıştı. Bir kuşun uçağın camına çarpması sonucunda camın çatladığı bilgisi öğrenirken uçağın da acil iniş yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu Gaziantep'ten havalanan uçağın acil iniş yapması hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler…

İçerisinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçak hakkında önemli başlıkları yazdık. Camına kuş çarpıp çatlaması sonucunda Adana 10. Tanker Üs Komutanlığı'na acil iniş yaptığı bilgisi öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan birliklerin idare ve sevk edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri’nde incelemeler ve denetlemeler gerçekleşti.

Yapılan inceleme ve denetleme sonrasında Gaziantep'ten ayrıldıkları da öğrenildi. Gaziantep Havalimanı'ndan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Vali Davut Gül ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanları taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait olan uçağın camının çarpması dikkat çekti.

Gaziantep'ten havalanan, içerisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu ve acil iniş yapan uçağın kalkıştan oldukça kısa bir süre sonra cama kuş çarpması ardından çatladığı bilgisi öğrenildi. Yaşanan olay ardından uçak rotasını en yakın havalimanına çevirip acil iniş izni aldı. Acil iniş yapan uçak hakkında merak edilenleri sizler için araştırıp hazırladık.

Kuş çarpması sonucunda çatlayan camın Adana'da bulunan 10. Tanker Üs Komutanlığı'na Acil iniş yaptığı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile komutanlar hakkında herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bilgisine ulaşıldı. Acil iniş yapan uçak içerisinde bulunan Bakan Akar ile komutanlar hakkında olumsuz bir gelişme bulunmaması gündemde yer aldı.