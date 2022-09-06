Gelecek Uzun Sürer Dizisi Konusu ve Oyuncuları!

Gelecek Uzun Sürer dizisi bir dönem bütün dünyayı etkisi altına alan projenin uyarlaması olarak ekranlarda yer alacak. Uzun bir süredir merak ve heyecan içerisinde beklenen yapımda ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu oyunculuk performansı sergileyecek. Dizi oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekerken çok önemli isimler de diziye duyulan merakı uyandırdı. Nur Fettahoğlu son olarak Kağıt Ev isimli dizi projesi ile izleyici karşısına geçmişti. Ünlü isim yeni tercihini Gelecek Uzun Sürer isimli projeden yana kullandı. Kağıt Ev isimli dizinin yanı sıra Hükümsüz isimli dijital projede de rol alan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu bu defa yeni dizi hazırlığı yapıyor.

Hem dizi hem de sinema projelerinde göz önünde olarak hayranlarının karşısına çıkan başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, Gelecek Uzun Sürer isimli dizi projesinde tecrübelerini sergileyecek. Nur Fettahoğlu'nun yanı sıra Hafsanur Sancaktutan, Mert Yazıcıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora ve Necip Memili gibi önemli oyuncular da kadroda yer alıyor. Kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken dizi için hazırlıklarını sürdüren oyuncu kadrosu dizi hakkında neler açıklamalarda bulundu.

Fettahoğlu tatil yaparak yaz dönemine değerlendirdiğini ve dinlendiğini açıklarken çok güzel bir dönem geçirdiğinde ifade etti. Ünlü isim yeni sezon için de açıklamalarda bulundu ve Gelecek Uzun Sürer projesinde yer aldığını açıkladı. Arkadaşlarıyla çok güzel bir ekip olduğunu ifade eden ünlü isim aşırı heyecanlı olduklarını ve sete çıkmayı beklediklerini de ifade etti. Bunun yanı sıra seyirci kitlesinin de diziyi beğenmesini umduğunu açıklayan Nur Fettahoğlu bir süre önce rol aldığı Kağıt Ev ve Hükümsüz gibi dizilerde de büyük başarılar sergilemişti.

Oyuncu dijital platformlar ile beraber pek çok yapımı kısa süre içerisinde ortaya çıkmasını da değerlendirme altına aldı ve kafa karıştırdığını söyledi. Nu sebeple çok fazla alternatifin bulunduğunu açıklayan ünlü isim seçici olmanın ise zor olduğunu belirtti.