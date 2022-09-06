Ailelere Kışa Hazırlık İçin Kömür Yardımı Verilmeye Başlandı! 1600 TL Kömür Parası Nasıl Alınır?

Dar gelirli ve muhtaç aileler için yapılacak olan kömür yardımları başladı. Eylül ayı girmesi ile birlikte kömür yardımı almak isteyen vatandaşlar için başvuru ekranları açıldı. Daha önce kömür yardımı sadece sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından verilmekteydi. Kömür yardımı almak isteyen Dar gelirli ve muhtaç aileler artık başvurularını belediyeler tarafından ve kaymakamlıklar tarafından da yapabilecek ve hatta e-devlet üzerinden de başvuru yaparak başvuru sorgulamasını yapabileceklerdir.

Sigortalı olarak çalışıyor olmanız durumunda aylık hane halkı kişi başı ortalama kazançlarının asgari ücretin üçte biri altında olanlar kömür yardımı için başvuruda bulunabilmektedir. Sizler de eğer kömür yardımı almak istiyorsanız daha önce sosyal yardımlaşma üzerinden bir yardım aldıysanız başvurunuzu e-devlet üzerinden yaparak oturduğunuz yerden sonucunu da öğrenebilir ve diğer yardımları da buralardan başvurumuzu gerçekleştirebilirsiniz.

1600 TL kömür yardımı başvurusu yapmak isteyen kişiler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden belediyelerden ve belediyelere bağlı bulunan dernekler tarafından kömür yardımı için başvuruda bulunabilmektedir. Başvuru yapacak olan kişilerin ikametgah adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ilçe belediyelerine veya büyükşehir belediyelerine giderek buradaki sosyal yardımlaşma bölümlerinden sosyal yardım başvuru formunu doldurarak yakacak yardımı almak istediğini belirtmesi gerekiyor.

Belediyelerde bazı işlemler e-devlet üzerinden yapıldığı için sizler de sosyal yardım talebinde bulunmak istiyorsanız öncelikli olarak e-devlet şifrenizi oluşturarak internet sitesi üzerinden kömür yardımı için başvuruda bulunabilirsiniz. Kömür yardımı başvurusu Sonrasında sorgulamanızı da e-devlet sistemi üzerinden yapabilir veya 153 telefon numarasını arayarakla buradan yardım hakkında bilgiler alabilirsiniz.

Sosyal yardımlaşma üzerinden sadece kömür yardımı değil para yardımı gıda yardımı yiyecek yardımı giyim yardımı ve okul yardımı gibi tüm yardımlardan da faydalanabilirsiniz.