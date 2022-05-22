Fox TV 2 Dizisine Final Yaptıracak

Bu sezonda Fox TV ekranında pek çok dizi yayınlandı fakat bu listenin büyük bir çoğunluğu kısa süre içerisinde yayın hayatını sonlandırdı. Bu projeler arasına Gülümse Kaderie isimli dizinin de katıldığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Sude Zülal Güler ile Bahar Şahin’in başrolde bulunduğu proje dram türünde ekranlarda yer alıyordu fakat dizi yeterli oranda izlenme oranları elde edememişti. Kanal konu hakkında bir duyuru gerçekleştirdi ve 25 Mayıs Çarşamba gününde Gülümse Kaderine dizisinin 5. bölümü ile yayından kaldırılacağını açıkladı.

Dizi oyuncusu Bahar Şahin ise konu hakkında bir açıklamada bulundu ve dizinin final yapacağını sosyal medya üzerinden öğrendiğini belirtti. Oyuncunun yapımcılara bu sebeple biraz sitemde bulunması da dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı. Bu sezonda Fox TV 6 dizisine 5-6 bölümlük performanslarını çok iyi olmaması sebebiyle final yaptırıyor ve seyirci kitlesinden eleştiri topluyor.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi de kısa süre içerisinde final yaparak yayın hayatını sonlandıracak ve hayranlarına veda edecek. Proje sezon başına gayet iyi bir çıkış sergilemiş ve yurt dışında da ilgi çekmişti. Kanal projeye karşı özellikle yurt dışı ilgisi sebebiyle son dönemde düşen reyting oranlarına aldırmamış ve projeyi sezon sonuna kadar götürme kararlılığını sergileyerek dikkat çekmişti.

Barış Kılıç, Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Tülin Ece ve Gökçe Eyüboğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrollerinde yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey projesinin devam etme ihtimalinden de bahsedilmiş fakat kanal bir duyuru yaparak dizinin 33. bölümünde final bölümünü yayınlayacağını açıklamıştı. 24 Mayıs Salı akşamında Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 32. yeni bölümü yayınlanacak. Projenin final bölümü ise 31 Mayıs Salı akşamında ekranlarda yer alacak ve sizi 33. bölümü ile yayın hayatını sonlandırmış olacak.