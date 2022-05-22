Sarp Bozkurt Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

4 Ekim 1989 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Sarp Bozkurt Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. 175 cm boyunda olan oyuncu 66 kilodur ve terazi burcudur. Kahverengi gözlere ve kahverengi saçlara sahip olan oyuncu Ezgi Şimşek Bozkurt ile evlidir ve çiftin Uzay Bozkurt isminde bir çocuğu da vardır.

Ünlü oyuncu Sarp Bozkurt komedyen ve oyuncu Tolga Çevik'in kuzenidir. 2016 senesinde Ezgi Şimşek Bozkurt ile dünyaevine giren Sarp Bozkurt 2021 senesinde baba olmuş ve erkek çocuklarına uzay ismini vermiştir. 10 yaşında iken kuzeni Tolga Çevik aracılığı ile oyunculuğa adım atan Sarp Bozkurt 2000 senesinde Dinosaur isimli animasyon filminde bir karaktere sesiyle hayat vererek dikkat çekmiştir. Lisans eğitimine ise Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlanan ünlü oyuncu projelerde rol alarak beğeni toplamaktadır.

Okul yıllarında da sahneye çıkan fakat asıl çıkışında ise Tolga Çevik'in programı olan Komedi Dükkanı’nda yapan Sarp Bozkurt oyuncu olarak 2018'de Komedi Dükkanı’na dahil olmuştur. 2018'de de TOLGSHOW dahil olmak üzere 9 sene boyunca 500'ün üzerinde doğaçlama gösteride yer alan ünlü oyuncu Tolga Çevik'in kendisinin tiyatroya ve sinemaya olan ilgisini yakından bildiğini ifade etmiştir. Bir gün kendisinin gelip sahne arkasında işlerin nasıl yürüdüğünü görmesini istediğini söylediğini ifade eden Bozkurt projenin mutfağını görmenin kendisi için müthiş bir deneyim olduğun ifade etmiştir. Tolga Çevik sayesinde oyunculuk ile 10 yaşındayken tanıştığını ifade eden Sarp Bozkurt kuzeninin kendisinin elinden tutup Baba Evi dizisinin setine götürdüğünü ve o dizide iki sene rol aldığını anlatmıştır.

1999 senesinde televizyon macerasına Baba Evi dizisinde hayat verdiği Ali karakteriyle başlayan Sarp Bozkurt Komedi Dükkanı isimli yapım ile geniş bir kitle tarafından tanınmıştır. Ünlü oyuncu mizahın sınırının olmadığına inandığını ifade etmiştir.