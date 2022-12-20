Fırat Tanış, Aziz Dizisinden Sonra “Benim Adım Farah” ile Dönüyor!

Usta oyuncu Fırat Tanış, yine Aziz dizisinde çok farklı bir karaktere hayat vererek hayranlarından ilgi toplamıştı. Ünlü oyuncu art arda çeşitli projelerde yer alarak performans sergiliyor ve farklı rolleri ruhunu yansıtma konusunda ne kadar usta olduğunu her defasında gözler önüne seriyor.

Ünlü oyuncu Fırat Tanış Aziz gibi oldukça etkili bir televizyon dizisi ardından dijital proje olan Zeytin Ağacı isimli dizide performans sergilemiş ve bu gelişme ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Söz konusu Netflix projesinde Zaman karakterine hayat vererek çok farklı bir hikayenin parçası olan ünlü isim hayranlarını etkilemeyi başarmış ve çok dikkat çekici bir performans ortaya koymuştu.

Oyuncu Netflix'in farklı bir dizisi olan Kulüp isimli projenin ilk sezonunda Çelebi olarak rol almış ve bu diziyle de büyük ilgi çekmişti. Bu defa bir televizyon dizisiyle anlaşma yapan ünlü oyuncu Fırat Tanış, Benim adım Farah ile tekrardan seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ünlü oyuncu hakkında elde edilen son bilgilere göre Demet Özdemir ile Engin Akyürek gibi iki başarılı oyuncunun başrolde bulunduğu projede Fırat Tanış da rol alacak. Aslı Enver hamile olması sebebiyle diziden vazgeçmiş ve daha sonra ünlü oyuncu Demet Özdemir kendisine gelen teklifi kabul etmişti. Yaşanan bu gelişme ardından Engin Akyürek'in partnerinin Demet Özdemir olması da diziye öne çıkartan bir gelişme olarak yorumlandı.

Benim Adım Farah isimli dizi projesinde çocuğunun hastalığı sebebiyle mafyanın temizlik işlerinde kullandığı bir kadın karakterin hayatı anlatılacak. Dizi Arjantin'de yayınlandığı dönemde çok ilgi çekmiş ve büyük ses getirmişti. Benim Adım Farah isimli dizi projesi ise orijinali Arjantin'de yayınlanan diziden uyarlanarak seyirci karşısına çıkacak. Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in yanı sıra dizide Fırat Tanış, Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli de yer alıyor. Dizide Recai Karagöz yönetmen koltuğunda oturacak ve proje her hafta seyirci karşısına çıkacak. Proje için ön hazırlıkların devam ettiği öğrenilirken usta oyuncu Fırat Tanış’ın seyirci grubunu nasıl bir rolle karşılayacağı merak konusu oldu.

Dizi Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak ve çok güçlü bir oyuncu kadrosu ile ekranlarda yayınlanacak. Dizi için titiz bir ön hazırlık sürecinin yaşandığı öğrenilirken projenin senaryosunun ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Batur tarafından yazılacağı öğrenildi. 3 başarılı ismin projenin senaryosunu yazması sebebiyle dizi projesinden beklentiler de oldukça büyük. 3 senarist daha önce ekranlarda büyük etki yaratan Son Yaz dizisini ortaya çıkarmış ve bu gelişme ile isimlerinden söz ettirmişti.

Genç oyuncular ile tecrübeli isimler Benim Adım Farah dizisinde beraber performans sergileyecek ve seyirci grubu çok farklı bir hikayeyi ekranlarda görecek. 2001 senesinden bu yana setlerde rol alan ünlü oyuncu Fırat Tanış ise 21 senelik tecrübesiyle dizi hikayesinin en önemli isimlerinden birisi olacaktır.