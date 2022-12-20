23 Aralık Oğlak Burcunda Yeniay Burçlar Üzerindeki Etkileri!

Oğlak burcunda 23 Aralık 2022 tarihinde bu senenin son yeni ayı meydana gelecek ve bu durum bazı konuları ön plana çıkaracak. Bu süreç içerisinde daha kariyer ve iş odaklı düşünceler gündemde yer alabilir ya da iş değiştirmek veya yeni bir iş kurmak gibi konular ön plana çıkabilir. Kişiler bir süredir akıllarında olan hedefleri belirleyip bu yönde adımlar atabilecektir. Bunun yanı sıra daha kuralcı ve ciddi davranması mümkün olan burç sahipleri duyguların geri planda kaldığı bu süreçte melankoliye de meyil gösterebilir.

Oğlak burcunda gerçekleşecek olan yeniay sonucunda disiplinli çalışmak harekete geçmek iş hayatında para kazanmaya odaklanmak, ciddiyetle halledilmesi gereken işlerin üzerine gitmek ve iş odaklı düşünmek gibi durumlar gündemde yer alabilir. Yine bu süreçte şirket kurabilir ve projeler üretebiliriz. Yeniay sebebi ile çeşitli işler hakkında hedefleri belirleyip bu işler hakkında adım atmak da uygun olacaktır. İş değiştirmek de burç sahipleri için mümkün olan bir konudur. Genel anlamda kariyer hayatımızla ilgili yeni gelişmeler yaşayabilir ve bazı olaylara karşı daha mesafeli, kuralcı ya da ciddi bir yaklaşım sergileyebiliriz. Burç sahipleri bu süreçte yaptıkları işlerde daha mükemmeliyetçi davranabilir ve pratik çözümler ile yaşamlarımız kolaylaşabilir. Bu dönemde yalnız kalmaya sosyal olmak yerine tercih edebiliriz ve görevlerimize sıkı sıkıya bağlı kalabiliriz. Yine bu süreçte eskiye göre daha fazla işkolik hale gelmemiz olası bir durumdur ancak kontrol mekanizmamız her zamankine göre daha güçlü bir şekilde çalışacaktır ve duygular çok fazla önemsenmeyecektir.

Sağlık açısından bu süreçte deri, dişler, cilt ve kemikler hassaslaşabilir ve bu konuya dikkat etmek gerekir. Yılın bu zamanları tırnak ve cilt bakımı yaptırmak için ideal bir süreç olmaktadır. Bunun yanı sıra tuz bu dönemde vücudumuza zarar verecektir. Bu sebeple kullanılan tuz miktarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Diş tedavisine başlamak, kemik ölçümü yaptırmak ve diş kontrolüne gitmek için de uygun bir dönemden geçmekteyiz.

Dünya astrolojisine göre oğlak burcu inşaat sektörü, hükümetler, yaptırım gücü, sistem, düzen, yargıçlar, iktidar partileri, komutanlar, genelkurmay başkanları, eski yapılar, müzeler, anıtlar, tarihi eserler, köklü kurumsal firmalar ve eski binaları sembolize etmektedir. Ekonomik alanda yeni uygulamalar bu dönemde yaşanabilir ve enflasyona karşı yeni pozisyonlar alınabilir. Bununla birlikte tarihin akışına dair yeni bilgiler de arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkabilir.

Ukrayna Rusya arasındaki gerilim tekrardan alevlenebilir ve bu dönemde askeri operasyonlar gündemde yer alabilir. Katı ve sert kurallar hükümetler açısından gündemde bulunabilir ve İran bazı yeni kararlar alabilir. Ülke haritasına göre ise yöneticilerden girişken ve cesaretli adımlar gelebilir ve onların tepki gösterebilecekleri ya da kızabilecekleri durumlar yaşanabilir. Dış ilişkileri temsil eden konular da bu dönemde yaşanacaktır. Diğer ülkelerle iş birlikleri ya da ticari anlamda yeni anlaşmalar söz konusu olabilir.