Final Yapacağı Konuşulan Bir Zamanlar Çukurova Yeni Karar Aldı

Yapımcılığı Burak Sağyaşar ile Timur Savcı tarafından gerçekleştirilen ve yapımını TIMS&B Productions'ın yaptığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 4. sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olarak izleyici karşısına çıkıyor. Proje 4. Sezonda da her zamanki gibi çok başarılı işlere imza atıyor ve yeni bölümleri ile adından söz ettiriyor. Söz konusu dizi kendi izleyici kitlesini ekrana taşımaya devam ederken dizinin yeni bölümünde Hilal Altınbilek tarafından hayat verilen Züleyha karakteri yeni bir karar alacak ve adından söz ettirecek.

ATV ekranlarında 17 Mart Perşembe akşamında saat 20.00’de 28. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi birbirinden ilginç gelişmeleri ekranlarda yayınlayacak. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol sezon başında projeye Hakan Gümüşoğlu karakteri ile katılım göstermişti. Başrol performansı ile ilgi ile izlenen karakter bu sezona damga vurmuştu. Züleyha gerçekleri öğrenecek ve daha sonra Hakan'ı hayatından çıkarma kararı alarak yeni bölüme damgasını vuracak.

ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 140. bölümü ile final yapması bekleniyor ve dizde yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. Züleyha karakteri dizinin yeni bölümünde Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı olan Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenecek ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Büyük bir yıkım yaşayan Züleyha evlilik kararı aldığı Hakan'ı hayatından çıkarma kararı alırken tüm bu olayları kendisinden sakladığı için Fikret’e de tepki gösterecek.

Züleyha karakteri Hakan ile ilişkisini tamamen koparmak isteyecek ve Fikret'in Hakan'ın şirketteki hisselerini almasını talep edecek. Züleyha ile görüşmek isteyen Hakan ise ısrarla reddedilmesi sonrasında çılgınca bir hamlede bulunacak. Diğer taraftan Çolak da Çukurova'daki iktidarını sağlamak için bu yaşanılanları fırsat olarak görecek. Yeni bölümü ile perşembe akşamında izleyici karşısına çıkacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha'nın gerçekleri öğrenmesi dikkat çekici olacak.