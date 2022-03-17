Yargı Dizisinde Zafer Cinayeti Aydınlanıyor

Her Pazar akşamında izleyici kitlesi ile buluşan heyecanı dizi Yargı Kanal D ekranlarının en beğenilen projeleri arasında yer alıyor. Proje yeni bölümünde çok önemli gelişmelere gebe olduğunu gözler önüne serdi ve Zafer cinayetinin sonunda aydınlanacak olması dikkat çeken bir nokta olarak yorumlandı. Projenin 25. yeni bölümü pazar akşamında izleyici kitlesi ile buluşacak ve hikaye dikkatleri üzerinde toplayacak.

Ay Yapım imzalı olarak izleyici karşısına çıkan Yargı, Kanal D ekranlarında pazar akşamlarında dizi hayranları ile buluşuyor ve sürprizlerle dolu olarak ekranlarda yer alıyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in bulunduğu dizinin yeni bölümünün tanıtımı yayınlandı ve tanıtım da görülen sahneler dikkat çekti. Seyirci kitlesini çok heyecanlı bir bölümü beklediği gözler önüne serilirken tanıtımdan anlaşıldığı kadarı ile Zafer cinayetinin detaylarının ortaya çıkacağı görüldü.

Zafer'in çalıştığını düşündükleri geminin sonunda Türkiye'ye dönmesi dikkat çekti fakat gemiden Zafer çıkmadı ve bu gelişme sonrasında herkes şüphelendi. Dizide yer alan tüm karakterler Zafer’e bir şey olduğunu düşünürken Yekta Tilmen ise Zafer karakterini Çınar'ın öldürdüğünü öğrenerek tanıtıma damga vurdu.

Avukat Ceylin karakterinin babası olan Zafer, uzun bir süre önce ortadan kaybolmuştu ve evden sefere çıkıyorum diyerek ayrılmıştı. Kızı İnci'nin intikamını almak için Çınar'ı öldürmek isterken kendisi öldürülen Zafer karakterinin cesedi ise Merdan tarafından kaldırılmış ve konu içerisinde bazı sırları barındırmıştı.

Bu olayların yaşanması üzerine Engin karakteri hapishaneden kaçmış ve öldürülmüştü. Daha sonra Ceylin ise katil olarak yargılanmıştı ve Zafer'in ailesi onun uzakta olduğunu düşündüğü için başına kötü bir şey geldiğinden şüphelenmemişti. Zafer dosyasının sonunda Yargı dizisinde yeniden açılacağı öğrenildi ve söz konusu cinayetin ortaya çıkacağı belirtildi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi iki başarılı oyuncunun yer aldığı dizi, her yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında pazar akşamlarında seyirci kitlesi ile buluşuyor.