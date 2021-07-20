Fatma Girik Öldü Mü? Hastaneye Kaldırılan Fatma Girik’in Sağlık Durumu Nasıl?

Yeşilçam'ın efsane sinema oyuncusu Fatma Girik’in dün akşam Torba Mahallesi'nde bulunan evinde yardımcılarının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü ismin ani bir şekilde hastaneye kaldırılması endişe ile karşılandı ve sanatçının hayranlarını korkuttu. Peki Yeşilçam'ın ünlü sinema oyuncusu Fatma Girik’in sağlık durumu nasıl?

Sevilen ismin dün akşam evinde bulunan yardımcılarının ambulans çağırması sonucunda hastaneye kaldırılması ardından oyuncunun sağlık durumunun nasıl olduğu merak edildi ve konu hakkında açıklamalar yapıldı. İşte başarılı oyuncu Fatma Girik’in dün akşam ani bir şekilde hastaneye kaldırılması ardından yaşadığı süreç ve ünlü ismin sağlık durumu hakkında detaylı bilgiler…

Dün akşam saatlerinde ünlü oyuncu Fatma Girik ani bir şekilde rahatsızlanmış ve Torba Mahallesi'ndeki evinde bulunan yardımcıları oyuncu için ambulans çağırmıştı. 112 Sağlık görevlileri tarafından ambulans ile Bodrum'da bulunan bir özel hastaneye kaldırılan Fatma Girik bu haber ile hayranlarını korkuttu ve ünlü oyuncunun sağlık durumunun nasıl olduğu merak edildi.

Ünlü ismin göğüs hastalıkları enfeksiyonu sebebi ile tedaviye alındığı bilgisine ulaşılırken bir süre daha müşahede altında tutulacağı öğrenildi. Ani bir şekilde rahatsızlanan ve sağlık görevlileri tarafından ambulans aracılığı ile Bodrum'daki özel hastaneye kaldırılan Fatma Girik’in rahatsızlığı oyuncunun hayranlarını korkuttu. Peki Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik’in yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Yaşanılan korku dolu gece ardından usta oyuncu Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik ablasının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu ve Fatma Girik’in kontrol amacı ile sağlık görevlileri tarafından Bodrum'da özel hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı. Ablasının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Günay Girik, açıklamaları ile usta sanatçının yakınlarını ve hayranlarını sevindirdi.