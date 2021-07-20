Vatandaşa Tam Destek! 30 Bin Lira Faizsiz Kredinizi Şimdi Alın 2024’te Ödemeye Başlayın!

Esnafa bir müjde daha geldi! devlet düğmeye bastı. Faizsiz 330 bin liraya kadar finansman desteği yapılacak. Başvuran işletmeler faydalanabilecek. Başvuru adımları ise oldukça kolay. Hükümet tarafından zorlu korona virüs ile mücadele sürecinde finansal olarak sarsıntı yaşayan küçük işletmeler ve teknoloji bazlı girişimlere yönelik destekler yapılmaya devam ediyor. Bu hizmetten hali hazırda aktif olarak faaliyet göstermekte olan işletmeler ile birlikte proje aşamasında olan küçük işletme ve teknoloji kaynaklı iş fikirleri bulunan girişimciler de faydalanabiliyor. Yapılan destek ödemeleri faizsiz ve teminat talep edilmeden işletme sahipleri ile buluşacak. Destek programı kapsamında yapılacak olan destekte geri ödemeler ise işletme sahipleri tarafından 2024 yılı itibariyle yapılmaya başlanacak.

ÖDEMELERİNİZE 2024 YILINDA BAŞLAYIN

Salgın nedeniyle zorda olan vatandaşlarımız bir destek daha devletten geldi. Bu zorlu günlerden en çok işletmeciler ve esnaflar etkilendi. Devlet bu nedenle esnafa yönelik birçok destek kampanyası açıklamaya devam ediyor. Açıklanan son projede ise vatandaşlarımız 30 bin Türk lirasına kadar finansman desteğini faizsiz şekilde alabilecek! Üstelik ödemeye de 2024 yılında başlayacaklar. Bu sayede hem esnaf hem de işletmeciler rahat bir nefes alacak.

Hükümet tarafından genç girişimci vatandaşlara hayallerindeki iş fikirlerini hayata geçirebilmelerine destek olmak amacı ile çeşitli destek ödenekleri sağlanıyor. İş kurmak isteyen genç girişimciler T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından gerçekleştirilen Hızlı Destek Programı aracılığı ile ihtiyaç duydukları sermayeye ulaşabilirler.

KOSGEB Hızlı Destek Programı kapsamında korona virüs ile mücadele sürecinde finansal faaliyetleri sekteye uğramış olan mikro boyutlu işletmelere 30 bin Türk Lirası destek verecek. Küçük ölçekli işletmelere ise 75 bin Türk Lirası’na kadar faizsiz destek ödemesi gerçekleştirecek. 2017 yılı itibariyle kurulmuş olan bilişim alanı ve araştırma-geliştirme odaklı işletmeleri desteklemek amacı ile yapılan Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’na yönelik başvurular için son günlere girildi.

Teminat talep edilmeden gerçekleştirilen destek ödemeleri 3 taksitte gerçekleştirilecek. Ödemeler yapılırken işletmenin 2020 yılı mart ayındaki istihdam seviyesini koruyup korumadığı ve aktif olarak faaliyet gösterip göstermediğine dikkat edilecek.

Mikro işletmelere yönelik destek ödemeleri aylık 10 bin Türk Lirası şeklinde 3 ay boyunca toplam 30 bin TL şeklinde, küçük işletmelere ise aylık 25 bin Türk Lirası şeklinde 3 ay boyunca toplam 75 bin TL olacak şekilde gerçekleştirilecek. Bu destek ödeneklerinden faydalanmak isteyen işletmelerden teminat talep edilmeyecek. Desteklerden faizsiz şekilde faydalanılabilecek. Genç girişimcilerin talep etmeleri halinde 25 bin TL ekstra destek ödemesi alma imkanları bulunuyor. Geri ödeme planı ise 2024 yılında başlayacak şekilde hazırlanmış. 2025 yılının son günlerine dek sürecek olan geri ödeme süreci 4 ayda bir yapılacak olan 6 taksite bölünmüş. Başvuru yapmak isteyen işletme sahipleri ve girişimciler e-devlet kapısı aracılığı ile internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

