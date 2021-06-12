Fahrettin Koca Rekor Sayıyı Açıkladı!

Daha önce Koca'nın "Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak?" ifadesini kullanmasının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan yeni bir paylaşım geldi.24 saatte yapılan rekor doz sayısını paylaşan Koca, "Son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ile mücadele Son sürat devam ederken aşırı ama programında büyük bir ilerleme yaşanıyor. Eski normale dönmek için aşılamada kritik süreçten geçerken Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı üzerinden aşılamayla ilgili müjdeli haberi verdi.

24 Saatte 600 Bin Kişi Aşılandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda , "Saat 23:59. Son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" ifadelerini kullandı.

Rekorun İşaretini Vermişti

Bakan Koca, daha önce yapmış olduğu açıklamada, koronavirüs ile mücadelede aşılamada rekor kırılacağını belirterek, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak?" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgilere göre, 11 Haziran saat 19.45 itibari ile uygulanan 1. doz aşı sayısı 19 milyon 216 bin 113, 2. doz aşı 13 milyon 575 bin 768 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 32 milyon 791 bin 881 olarak gerçekleşti. Koronavirüs mücadelede uygulanan 1. ve 2. doz aşı miktarı bir günde 578 bin 762 arttı.