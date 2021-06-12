Final yapan Çukur'da 2 Aşk bombası birden! Kubilay Aka ve Ece Yaşar büyük sürpriz

Finan yapan Çukur dizisinden 2 aşk bombası birden patladı. Çukur finalinde sürpriz aşklar ortaya çıktı. Artık iki isimde gizlenmiyor. Çukur dizisinde sürpriz aşk bombası Kubilay Aka ve Ece Yaşar'dan geldi!

Çukur dizisinde 2 sürpriz aşk!

İlk olarak Nehir karakteri ve Aliço karakterinin gerçek hayatta aşk yaşadığı ve anlaşamayan çift ayrılmıştı. Final yapan Çukur dizisinde şimdi sürpriz aşklar var!

Çukur'un Kemal'i ve Cennet'i aşk yaşıyor!

Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran ile Cennet karakterini canlandıran Aylin Engör aşk yaşıyor. Bir dönem aşık olarak Çukur Kemal karakterinden vazgeçen ve sevgilisiyle yurt dışında kararı alan Uğur Yıldıran işler istediği gibi gitmemişti ve Çukur'a oyuncu olarak değil yönetmen olarak geri dönmüştü.

Çukur final yapmasıyla birlikte birlikte tatile çıkan çiften ilk fotoğraf geldi. Yıldıran ve Engör ilk paylaşımı kısa sürede rekorlar kırmıştı.

Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı aşkı sonrası Öner Erkan ve Ece Yaşar aşk yaşadığı iddia edilen Çukur'da hiç bir zaman ispatlanmayan Ece Yaşar için sürpriz bir aşk hamlesi geldi.

Ece Yaşar Kubilay Aka aşk yaşıyor iddiası!

Yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Çukur dizisince Celasun karakterini canlandıran ve şu sıralar Cam Tavanlar dizisinde rol alan Kubilay Aka ile, Çukur dizisinde Karaca karakterini canlandıran Ece Yaşar aşk yaşadığı iddia edildi.

Gözlerden uzak yerde aşk yaşamayı sürdüren Ece Yaşar ve Kubilay Aka çifti, Cam Tavanlar projesine zarar gelmemesi için şu sıralar aşklarını gizli yaşamayı sürdürdüğü öğrenildi. Çukur'da Öner Erkan ile aşk yaşadı mı yaşamadı mı bilinmeyen Ece Yaşar'ın ilk aşkı Kubilay Aka mı olacak yoksa onu da hiç açıklamayacak mı merak ediliyor.

Ancak Ece Yaşar'ın yakın çevresi bu aşkı gözler önünde yaşamak istemediğini ve yine gizli yürütmek istedi gelen bilgiler arasında.