Fahrettin Koca Duyurdu! Okullarda Rastgele PCR Testi Yapılacak

Öğrencilere tarama testi yapılacağını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dikkatleri üzerinde topladı. Velilerden PCR testi için de onay isteneceği söylenildi ve detaylar merak konusu oldu.

Son zamanlarda Türkiye'de ölüm sayıları ile pozitif vaka sayıları yüksek oranlara ulaşırken vatandaş da endişeye kapıldı. Aşılama çalışmalarının devam etmesi ile birlikte sürecin kontrol altına alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise koronavirüs hakkında güncel değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleşen basın toplantısında 13 Eylül tarihi itibarıyla kentlerde olan bazı okullarda öğrencilere PCR testinin yapılacağı ifade edildi.

Konu hakkında yapılan açıklamalara göre Pazartesi gününden itibaren illerde bulunan bazı okullarda örnek olabilecek okulları ve öğrencileri tarayacakları anlatıldı. Taramanın rastgele yapılacağı belirtilirken belirtisi olmadan öğrencilerde veya toplumda salgının yaygınlığını görmek için bu çalışmaların gerçekleşeceği aktarıldı.

Türk Tabipleri Birliği ise yapılan açıklamanın eksik olduğuna dikkat çekti ve ebeveynlerin onayının gerektiğini söyledi. Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklamalar hakkında konuşan TBB, açıklamanın eksik olduğunu ifade etti. Veliler ise söz konusu olan uygulamanın neden yapılacağı hakkında merak doldu. Bunun yanı sıra bilime katkı sağlanacak ise tek şartın PCR testi için velilerden onay alınması gerektiği söylenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sözleri hakkında açıklamalar gerçekleştiren Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu ve Okul Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi Dr. Tomris Cesuroğlu, dikkatleri üzerinde topladı. Öğrencilere dönük yapılacak olan tarama testlerinin bir saha araştırmasının parçası olabileceği ifade edildi.

Cesuroğlu Dünyada pek çok ülkenin Covid-19 virüsünü tanımlamak, anlamak ve mevcut durumunu belirlemek amacı ile bu tarz çalışmalar yaptığına dikkat çekti. Bu araştırmayı en iyi şekilde yapan ülkeler arasında ise İngiltere'nin olduğuna vurguda bulunan Cesuroğlu, sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Sağlık Bakanlığı’nın bu yönde bir çalışma yapması durumunda ise usulün yanlış olduğu Cesuroğlu tarafından ifade edildi.