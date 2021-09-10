İkiz Kuleler Saldırısında Hayatta Kalanlar ABD Hükümetinin Hala 'Suudi Arabistan'ın Korunmasına Yardım Ettiğini' Söylüyo

Dünya, New York ve Washington DC'deki saldırıların 20. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, hem katliamdan sağ kurtulanlar hem de ölenlerin yakınları, yetkililerin hâlâ olayla ilgili tüm bilgileri açıklamamış olmasının hayret verici olduğunu söylüyor. saldırılar.

Babası Bruce'un Dünya Ticaret Merkezi'nde öldüğü Brett Eagleson, The Independent'a verdiği demeçte, "Şu anda hükümetimiz, 20 yıl önce babamı güvende tutmadıklarında bizi yüzüstü bıraktıkları gibi bizi yüzüstü bırakıyor" dedi.

“Yaralanmalara hakaret ekliyorlar” diye ekledi. Halid Şeyh Muhammed tarafından planlandığı iddia edilen ve El Kaide lideri Usame bin Ladin'in yeşil ışık yaktığı saldırıların ardından bir dizi soruşturma başlatıldı.

Üstlenilen en kapsamlılardan biri, resmi olarak ABD'ye Yönelik Terörist Saldırılara İlişkin Ulusal Komisyonun Nihai Raporu olarak adlandırılan iki taraflı 9/11 Komisyon Raporuydu. Korsanların 19'u Suudi Arabistan'dan olsa da, rapor Suudi devletinin herhangi bir rolüne işaret etmiyor.

Gerçekten de, “Suudi hükümetinin bir kurum olarak veya üst düzey Suudi yetkililerin saldırılarda komplo kurmak için [El Kaide] bireysel olarak finanse ettiğine veya saldırganları finanse ettiğine dair hiçbir kanıt bulamadığını” söyledi.

O zamandan beri, aile üyeleri ve diğer kampanyacılar, hükümetin sahip olduğu diğer bilgilerin yayınlanması için bastırmaya devam etti. Son zamanlarda, 11 Eylül Komisyonu soruşturmasını tamamladıktan sonra bile FBI'ın Encore Operasyonu adı verilen operasyonun bir parçası olarak en azından 2016 yılına kadar Suudi Arabistan'ın olası rolünü araştırmaya devam ettiği ortaya çıktı.

O yıl, hükümet raporun önceden sınıflandırılmış nihai bölümünü yayınladı. ABD'ye gelen ilk korsanların, Nawaf al-Hazmi ve Khalid al-Mihdhar'ın 2000 yılında bir Suudi vatandaşı tarafından karşılandığını ve desteklendiğini gösterdi. Müfettişler, San Diego'da bir daire bulmalarına ve kiralamalarına yardım eden bu adam, Omar al-Bayoumi'nin Suudi hükümetiyle bağları olduğunu ve FBI'ın incelemesini çektiğini söyledi.

Bayoumi'nin temasları arasında, o sırada Los Angeles'taki Suudi konsolosluğunda akredite bir diplomat olan ve müfettişlerin camisinde aşırılık yanlısı bir hizip lideri olduğunu söylediği Fahad al-Thumairy de vardı. İki adam saldırılardan haftalar önce ABD'yi terk etti, ancak her zaman herhangi bir yanlış yapmayı reddettiler.