Ezgi Mola'ya Destek Mesajları Yağıyor

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, açılan dava nedeniyle bugünün manşetlerine taşındı. 2020 yılında Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği iddiası ile yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a, Ezgi Mola sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Açılan davada oyuncu Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmesinin ardından sosyal medyada oyuncunun sevenleri ve meslektaşlarından destek yağdı. Twitter'da "#YalnızDeğilsinEzgiMola" etiketi ile binlerce gönderi paylaşılırken, etiket Türkiye gündeminin üst sıralarına çıktı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabanca ile intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020 tarihinde hastanede hayatını kaybeden İpek Er’in kaleme almış olduğu mektupta, Siirt'te görevli olarak bulunan Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Uzman çavuş Musa Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Tutuksuz sanık Musa Orhan'ın yargılanması sürerken, yaşanılan olay sonrasında sosyal medyadan tepki yağdı.

Ezgi Mola Tepki Göstermişti

Oyuncu Ezgi Mola da, 20 Ağustos 2020 tarihinde kendi Twitter üzerinden, "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" ifadelerini yazarak paylaşımda bulunmuştu.

2 Yıl 4 Aya Kadar Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Yargılanması devam eden Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akku Ezgi Mola'nın paylaşımı üzerine harekete geçti. Mola’nın Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ezgi Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Ezgi Mola hakkında dava açıldı.

Destek Paylaşımları Yağdı

Haberin kısa sürede yayılmasının ardından Twitter'dan Mola'ya destek mesajları birinci sıraya oturdu.Mola’ya ünlü isimlerden ve sevenlerinden binlerce destek paylaşımı geldi.