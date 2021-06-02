Ezgi Mola'ya Destek Mesajları Yağıyor

Oyuncu Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmesinin ardından olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncuya destek mesajları yağıyor.

Magazin 02.06.2021 - 23:51 02.06.2021 - 23:58 Gizem Esen
Ezgi Mola'ya Destek Mesajları Yağıyor

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, açılan dava nedeniyle bugünün  manşetlerine taşındı. 2020 yılında  Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği  iddiası ile  yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a,  Ezgi Mola sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Açılan davada oyuncu  Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmesinin ardından sosyal medyada  oyuncunun sevenleri ve  meslektaşlarından destek yağdı.  Twitter'da "#YalnızDeğilsinEzgiMola" etiketi ile  binlerce gönderi paylaşılırken,  etiket Türkiye gündeminin üst sıralarına çıktı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabanca ile  intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020 tarihinde hastanede hayatını kaybeden İpek Er’in  kaleme almış olduğu mektupta, Siirt'te görevli  olarak bulunan Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Uzman çavuş Musa Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Tutuksuz sanık  Musa Orhan'ın yargılanması sürerken,  yaşanılan olay sonrasında sosyal medyadan tepki yağdı.

Ezgi Mola Tepki Göstermişti

Oyuncu Ezgi Mola da, 20 Ağustos 2020  tarihinde kendi Twitter üzerinden, "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin"  ifadelerini yazarak paylaşımda bulunmuştu.

2 Yıl 4 Aya Kadar Hapis İstemiyle Dava Açıldı

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Yargılanması devam eden Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akku Ezgi Mola'nın  paylaşımı üzerine harekete geçti. Mola’nın Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.  Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ezgi Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Ezgi Mola hakkında dava açıldı.

Destek Paylaşımları Yağdı

Haberin  kısa sürede yayılmasının ardından Twitter'dan Mola'ya destek mesajları birinci sıraya oturdu.Mola’ya  ünlü isimlerden ve sevenlerinden binlerce  destek paylaşımı geldi.

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