Türkiye’deki Suriye Nüfusunun Yüzde 4.46 Olduğu Açıklandı

2011 yılı Mart ayında Suriye’de patlak veren iç çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle 2012 yılından itibaren siviller ülkelerinden göç etmeye başladı. Ülkelerinden göç eden siviller, en yakın komşusu olan Türkiye’ye göç etti. Bu var olan çatışmanın bitmemesi, tersine şiddetlenip uzun süredir devam etmesi nedeniyle birçok Suriyeli sivil zorunlu göçe mecbur bırakıldı. 2012 yılından bu yana devam eden Suriyeli göçü, çoğunlukla Türkiye’ye oldu. Aradan geçen bu uzun sürede Türkiye’ye göç eden Suriyeli sayısı net olarak açılanmıştı. Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 2012 yılında bu yana Türkiye’ye göç eden toplam Suriyeli sayısı 3 milyon 672 bin 646’ya ulaştı.

Yaşamlarını sağlayabilmek için göç etmek zorunla kalan birçok Suriyeli, en yakın komşusu olan Türkiye’ye sığındı. Türkiye’nin 81 iline dağılan Suriyelilerin birçoğu geri döneriz umuduyla ve akrabalık ilişkileri dolayısıyla sınır illerinde kalmayı tercih ettiler. Göç İdaresi Müdürlüğü’nün verilerine göre, sınır kentlerde kalan Suriyeli sayısı 1 milyon 414 bin 80. Türkiye’nin yüzde 4,46’sını oluşturan Suriyelilerin, kayıtlara göre 667’si Gaziantep, 435 bin 699’u Hatay, 423 bin 711’i Şanlıurfa ve 105 bin 6’sı Kilis’de kalmayı tercih etti. Bölgede oluşan yoğunluk ile Suriyeli nüfusu, Kilis nüfusunun yüzde 74,23'ünü, Hatay nüfusunun yüzde 26,33'ünü, Gaziantep nüfusunun yüzde 21,56'sını ve Şanlıurfa nüfusunun yüzde 20,10'unu oluşturdu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Suriyeli sivillerin Türkiye’de en çok tercih ettikleri il ise İstanbul olduğu belirtildi. 525 bin 241 Suriyeli, şu anda İstanbul nüfusunun 3,50’sini oluşturuyor. En çok tercih edilen il İstanbul olurken, en az tercih edilen il Bayburt oldu. Bayburt’taki Suriyeli sivil sayısı sadece 23. Bayburt’tan sonra Suriyelilerin en az bulundukları iller sırasıyla; 38 Suriyeli ile Artvin, 43 Suriyeli ile Tunceli, 72 Suriyeli ile Iğdır ve 88 Suriyeli ile Gümüşhane geliyor. Öte yandan, 56 bin 191 Suriyeli Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye’deki 7 barınma merkezinde barınmaktalar.