Ezgi Mola’ya 2 Yıl 4 Ay Hapis İsteniyor

Ekranların sevilen oyuncusu Ezgi Mola hakkında geçen sene Batman'da intihar eden İpek Er isimli şahsın bırakmış olduğu mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladığı Musa Orhan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçe gösterilerek dava açıldığı bilgisine ulaşıldı. Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı ve 2 yıl 4 aya kadar hapis istendiği dikkat çekti.

Batman'da meydana gelen olayda İpek Er, tabanca ile intihara kalkışmış ve 34 gün ardından 18 Ağustos 2020 tarihinde hastanede Hayatını kaybetmişti. Genç kadının bıraktığı mektupta Siirt'te görevli jandarma Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasının yazıldığı öğrenilmişti. Bunun yanı sıra, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandığı öğrenilen iddianamenin, Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği bilgisine ulaşıldı. İpek Er’in yazmış olduğu açıklamalar ile Musa Orhan hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açıldığı bilgisi açıklandı. Konu ile ilgili olarak sosyal medyadan da çok sayıda tepki gelirken tutuksuz sanık Musa Orhan'ın yargılanmasının sürdüğü öğrenildi.

Ünlü isim Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020 tarihinde sosyal medya hesabından Musa Orhan tutuklansın etiketi ile bir paylaşım yapmış ve düşüncelerini belirtmişti. Ezgi Mola'nın yapmış olduğu paylaşım hakkında Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması ile dikkatleri üzerine çekti.

Avukat Mehmet Erkan Akkuş’un suç duyurusunda bulunması ile hazırlanan iddianamede ünlü oyuncu Ezgi Mola hakkında “hakaret” ve “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendiği haberi magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Hazırlanan iddianamenin Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği bilgisine ulaşıldı ve Ezgi molaya dava açılması da dikkat çekti

Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş’un ise ilgili konu hakkında yapmış olduğu açıklamada sanık Ezgi Mola'nın dosya hakkında hiçbir bilgisi bulunmadan yalnızca bir kaynaktan kasıtlı olarak yayılmış sahte evrakı gerçek gibi kabul ettiği şeklinde ifadeler kullanıldığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun yapmış olduğu paylaşımı başa tutturduğu ve müvekkiline on binlerce tehdit ve küfür edilmesine zemin hazırladığı ifade edildi.