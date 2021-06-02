Hastası Tarafından Bıçaklanan Doktor Felç Kalıyordu!

Ankara'da meydana gelen dehşet verici olayda 5 gün önce hastası tarafından bıçaklanan ve ardından tedavi altına alınan asistan Doktor Ertan İskender, konu hakkında özel açıklamalarda bulundu. Tam omurgaya isabet ettiğini ifade eden İskender, yalnızca 1 santimetre daha altında olsaydı sinir köküne isabet edeceğini açıkladı ve o zaman ise felç olabileceği bilgisini paylaştı. Yaşadığı korkunç olayları ve son durumu anlatan asistan Doktor Ertan İskender, kritik olan 5 günü geride bıraktı.

28 Mayıs 2021 tarihinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik bölümünde hastası Bayram Nargüner tarafından bıçaklanan asistan Doktor Ertan İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralanmıştı. Ameliyata alınan doktor, yaklaşık olarak 4 buçuk saat süren bir operasyon sonrasında tedavisine devam etti. Güncel olarak sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen İskender, kritik olan 5 günü de geride bıraktığını açıkladı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Ertan İskender isimli asistan Doktor sağ yüzük ve orta parmağının birinin uç kısmı ve diğerinin de tendonlarının kesildiğini belirtti. Hastası tarafından bıçaklanan Doktor, aslında bel bölgesindeki yaralanmanın çok daha önemli olduğunu ifade etti ve dün ameliyat öncesi o bölgede var olan durumu, doktor arkadaşı ile incelediğini açıkladı.

“Gerçekten Allah korumuş” şeklinde ifadeler kullanan asistan doktor, felç de kalabileceğini ve o zaman hayatının farklı bir yere gidebileceğini söyledi. Bıçağın yaklaşık olarak 8- 9 santim bir derinliğe kadar indiğini ifade eden İskender, tam omurgaya isabet ettiğini de söyledi.

Kendisini bıçaklayan hastasının tedavisi için çok emek verdiğini anlatan İskender, hastasının ayağının üzerinden araç geçtiğini ve uyguladıkları tedavi ile yalnızca 3 parmağını kesip ayağını kurtardıklarını söyledi. Hastasının psikolojik rahatsızlığını gördüklerini ve camdan atlamasını engellediklerini ifade eden asistan doktor, ailesine de çok destek olduklarını anlattı. Tedavi süreci biten hastanın arada kontrollere geldiğini ve gerçekten emek gösterilen bir hastadan bu tipte bir durumun görünmesinin asıl üzücü olay olduğunu ifade etti.

Yaşadıkları sebebiyle çok ciddi önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Doktor İskender, sakat kalmayı, yaralanmayı ya da bu tarz riskleri bilerek ve kabul ederek doktorluk mesleğini seçmediğini söyledi. Bir Kolluk Kuvveti olmadığını ve o riskleri olarak mesleğini seçmediğini söyleyen İskender, polis olmanın istenildiği zaman bu durumun riskleri olduğunu ancak bilerek bu mesleğin tercih edildiğini söyledi.