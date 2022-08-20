Epilepsi Nedir, Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Olur?

Dünya üzerinde ciddi bir rahatsızlık olan epilepsi hastalığı pek çok kişinin muzdarip olduğu bir durumdur. Bugün bile uzmanlar epilepsi hastalığının tedavisini araştırmaya sürdürmektedir. Tam anlamıyla anlaşılabilmiş bir hastalık olmayan epilepsi beyin ile ilgilidir. Gündelik hayatı da olumsuz anlamda etkilemekte olan ve kişilerin nöbet geçirmesine sebep olan epilepsi bazı durumlarda zor anlar yaşatabilmektedir. Uzmanlar yaşanan nöbetler hakkında konuşmuş ve bu durumun sebebinin beyinde ani bir şekilde oluşan elektrik aktivitesi dalgalanmaları olduğunu ifade etmiştir.

Kişi epilepsi nöbeti yaşadığı sırada beynindeki hücrelerin arasında mesaj sistemi durur ve bu durum da sorun yaşanmasına sebep olur. Günlük yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen bu durum geçici de olsa beklenmedik zamanlarda yaşanır ve tekrarlama eğilimi gösterebilir. Nörolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanması mümkün olan epilepsi hastalığı en basit haliyle epilepsinin tekrarlayan nöbetleridir.

Tam olarak bir tedavisi henüz bulunmayan bu hastalık sebebiyle pek çok kişi sorun yaşamaktadır. Diğer taraftan nöbetler doktorlar tarafından verilen ilaçlar ile engellenebilir ve kullanılan ilaçlar sayesinde kişiler günlük yaşamına devam edebilir. Yaşlı ve çocuklarda daha fazla ortaya çıkmakta olan epilepsi her yaştan kişide görülebilir. Kadınlara göre erkeklerin ise epilepsi konusunda daha fazla risk altında olduğu bilinmektedir. Teşhisi kolay olmayan epilepsinin anlaşılması da kolay olmamaktadır.

Toplumda “sara” hastalığı olarak da tanınan epilepsi çabuk geçen bir hastalık olmakla birlikte tedavisi de kesin bir şekilde yoktur. Nörolojik bir rahatsızlık olan epilepsi beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir. Beyin hastalığı olan bu durum gündelik yaşamı olumsuz etkiler ve nöbetler ile kendisini gösterir. Beyinde bulunan nöronlar kontrol dışı ve ani bir şekilde boşalır ve epilepsi krizi bu şekilde ortaya çıkar. Bilinçte değişimler, kasılma ve duyu değişiklikleri nöbetler sırasında görülür.