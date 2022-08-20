Gaziantep'te Trafik Kazası Katliama Döndü! 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Korkunç bir trafik kazasının Gaziantep'te meydana geldiği bilgisine ulaşıldı ve elde edilen son bilgilere göre ölü sayısının 16'yı yükseldiği açıklandı. Feci kazada 16 kişi hayatını kaybederken 21 kişinin ise yaralı olduğu belirtildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Kazada bir aracın şarampole devrildiği görülürken park halinde olan itfaiye ve ambulans aracına yolcu otobüsünün çarparak devrilmesi sonucunda korkunç olayın yaşandığı bilgisi açıklandı. Bunun yanı sıra hayatını kaybeden kişiler arasında 4 sağlık ve 3 itfaiye personelinin bulunduğu da bildirildi. Kaza hakkında başsavcılığın soruşturma başlattığı bilgisini duyuran Adalet Bakanı Bozdağ ise önemli ifadeler kullandı.

Bir aracın şarampole devrilmesi sonucunda oluşan kaza Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Nizip bölümünde yaşandı. Ölü sayısının 16'ya yükseldiği kazada 21 kişi yaralanırken ilk belirlemelere göre 4 sağlık personeli ile 3 itfaiye personelinin de yaşamına yitirdiği bilgisine ulaşıldı.

Bölgede ekiplere müdahalesi devam ederken feci kaza hakkında yeni bilgilere de ulaşılıyor. Bunun yanı sıra meydana gelen korkunç kaza sebebiyle Tag Otoyolu’nun Nizip istikametine doğru olan bölümünün de trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Vatandaşlar Gaziantep'teki trafik kazasında yakınlarına ulaşamaması sonucunda bilgi almak istedi fakat istedikleri bilgiye ulaşamadı. Bu durumda vatandaşların bilgi alabilmek adına Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi’ni arayarak durumu öğrenebilecekleri ifade edildi.

Valilik ise yakınlarından bilgi alamayan vatandaşlar için bir duyuruda bulundu ve Tarsus Adana Gaziantep TAG Otoyolu’nun Nizip kısmında yaşanan kazada yakınlarına ulaşamayan ve yakınlarından bilgi almak isteyen kişilerin Sakom’u arayarak bilgi alabilecekleri bilgisi ifade edildi. Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül ise gazetecilere bir binek aracının saat 10.45 sıralarında kaza yaptığını açıkladı. Kazaya ekiplerin müdahale ettiğini ifade eden Gül, 200 metre geride ise otobüsün devrildiğini ve devrilen otobüsün kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını ifade etti.