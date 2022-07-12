'En Korkulan Hastalık': Endonezyalı Çiftçilerin Ayak ve Ağız Sefaleti

Mandıra çiftçisi Bagoes Cahyo, ineklerinin ağızlarından salyanın aktığını fark ettiğinde kalbi sıkıştı.

Cahyo, 70 kişilik Friesian Holstein sağıcı sürüsünün, Mayıs ayından bu yana Endonezya'yı kasıp kavuran şiddetli bir şap hastalığı salgınının son kurbanları olduğundan hemen şüphelendi.

Günler içinde ineklerin ağız ve burun çevresinde lezyonlar ve yaralar ortaya çıktı. Haftanın sonunda, sürüsünün 70'inin tamamı hastaydı.

Doğu Java, Malang şehrinde bulunan Cahyo, Al Jazeera'ya “Hastalandıklarında, süt üretimleri büyük ölçüde yaklaşık yüzde 10'a düştü” dedi.

Cahyo, hastalıktan etkilenen ineklerin yemek yemek için mücadele ettiğini ve bunun da günlük hayvan başına 15 litre (4 galon) olan normal süt miktarını büyük ölçüde etkilediğini söyledi.

Sütleri bol olsa bile Cahyo, ineklerinin iyileşmelerine yardımcı olmak için antibiyotik verilmesi gerektiğinden onu satamazdı.

Endonezya şu anda yaklaşık 40 yıldır ilk büyük şap hastalığı salgınının (FMD) pençesinde. Güneydoğu Asya ülkesi, 1986'da hastalığın arkasındaki virüsü başarıyla ortadan kaldırdı ve 1990'da Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından Şaptan ari olarak ilan edildi. Hastalık inek, koyun, keçi, domuz ve geyik gibi toynaklı hayvanları etkiler ve oldukça bulaşıcıdır. .

Mayıs ayından bu yana 21 ilde 300.000'den fazla vaka kaydedildi ve bu durum Endonezya hükümetini hastalığa karşı sağlıklı sığırları aşılamayı amaçlayan bir aşı programı başlatmaya sevk etti.

Doğu Java II Endonezya Veteriner Derneği başkanı Deddy Kurniawan, Al Jazeera'ya “Bu, hayvancılık endüstrisi için dünyanın en korkulan hastalığıdır” dedi. "Başka hiçbir virüs hem ekonomik hem de sosyal olarak bu kadar korkunç değildir."

Kurniawan, virüsün bu kadar vahşi olmasının nedenlerinden birinin hızla yayılması, enfeksiyondan sonraki iki ila dört gün içinde semptomlara yol açması ve tükürük, damlacıklar, dışkı, süt ve et ürünlerinden kolayca geçebilmesi olduğunu söyledi.

“Virüsün viral yayılımı o kadar yüksek ki, gerçekten sıkı biyogüvenlik önlemleriniz olmadıkça bulaşmayı önlemek çok zor” dedi.

Sonuç olarak, virüsün hayaleti Sumatra adasındaki Lampung'da Joko Iriantono ve 7.000 ineklik sürüsünü takip ediyor - şimdiye kadar bundan kaçınabilmiş olmasına rağmen.

Iriantono, her ay Avustralya'dan 2 yaşındaki Brahman Cross ineklerini ithal ediyor ve etleri için satmadan önce çiftliğinde 120 gün boyunca besliyor.

Iriantono, "biftek yemek isteyen" orta sınıfın artması nedeniyle Endonezya'da sığır eti için yıllık yüzde 6 artış olduğunu söyledi.

Sürüde bir ayak ve ağız salgını olsaydı, Iriantono'nun işi harap olurdu, bu yüzden hastalığı uzak tutmak için katı önlemler almak için cebinden ödemek zorunda kaldı.

Iriantono, Al Jazeera'ya "İnekleri özel olarak aşılatmak için kendimize para ödedik ve biyogüvenlik önlemlerimizi güçlendirdik" dedi.

Bunlar, çiftlikteki tüm araç ve personele girmeden önce dezenfektan sıkmalarının sağlanması ve personelin hayvanlarla etkileşime girmeden önce kıyafetlerini ve ayakkabılarını değiştirmelerini sağlamaktır.

Iriantono'ya göre, Mayıs ayında Java ve Aceh'de ilk vakalar açıklanır açıklanmaz yaygın itlaf gerçekleşseydi salgın daha iyi kontrol altına alınabilirdi.