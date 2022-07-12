Çin, Banka Dolandırıcılığından Etkilenen Müşterilere Geri Ödeme Yapacak

Çinli yetkililer, orta Çin'de nadir görülen halk protestolarına yol açan bir mali skandalın kurbanı olan banka müşterilerine geri ödeme sözü verdiler.

Ulusal bankacılık düzenleyicisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Henan ve Anhui eyaletlerindeki fonları Nisan ayından bu yana dondurulan beş kırsal bankanın müşterilerinin paralarını geri alacağını söyledi.

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, 50.000 yuan'a (7.442 $) kadar mevduatı olan müşterilere Cuma gününden itibaren geri ödeme yapılacağını ve diğer müşterilere geri ödeme düzenlemelerinin ayrıca duyurulacağını söyledi.

Düzenleyici, “yasadışı veya suç teşkil eden” faaliyetlere dahil olan fonların başlangıçta geri ödenmeyeceğini söyledi.

Duyuru, polisin Pazar günü, bir grup şirketi aracılığıyla birkaç bankanın kontrolünü ele geçirdikleri ve hayali krediler yoluyla yasadışı transferler yaptıkları iddia edilen bir dizi şüpheliyi tutukladıklarını açıklamasının ardından geldi.

Çin'in şimdiye kadarki en büyük finansal dolandırıcılıklarından biri olduğuna inanılan bankacılık skandalı, son aylarda yetkililerin güç kullanarak bir araya geldiği bir dizi protestoya yol açtı.

Pazar günü, Mayıs ve Haziran aylarındaki benzer gösterilerin ardından, Zhengzhou şehrinde Çin Halk Bankası'nın dışında paralarını geri talep etmek için tahmini 1.000 mudi toplandı.

İnternette dolaşan videolar, göstericilerin kimliği belirsiz beyazlar giymiş erkekler tarafından dövüldüğünü ve sürüklendiğini gösterdi.

Bazı protestocular, yerel polisi ve yetkilileri, ülkenin COVID sağlık kartını halka açık yerlerden kısıtlamak için kullanmak da dahil olmak üzere bankalarla gizli anlaşma yapmakla suçladı.

Haziran ayında Zhengzhou'daki yetkililer, 1.300'den fazla müşterinin sağlık kodlarını toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve kamusal alanlara girmelerini engellemek için değiştirdikleri için beş yetkiliyi cezalandırdı.

Muhalefetin iktidardaki Komünist Parti tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiği Çin'de halk protestoları nispeten nadirdir.

Mağdur vatandaşlar yine de bazen büyük gösteriler düzenleyebilir ve aktivistlerin Pekin'den bağımsız olmadığını söylediği ülkenin şeffaf olmayan yargı sisteminde tutuklanma ve kovuşturma riskiyle karşı karşıya kalabilirler.