Elif Ece Uzun’dan Çekişmeli Boşanma Davası Açıklaması! Şiddete Mi Uğradı?

Elif Ece Uzun, 2019 senesinde Mehmet Tuş ile evlenmiş ancak daha sonra eşiyle olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Ayrılık kararı ardından Elif Ece Uzun'un eşi Mehmet Tuş’a boşanma davası açtığı bilgisine ulaşıldı. Ancak ünlü isim gazetecilerin sorduğum sorulara yanıt vermeyi tercih etmedi. Boşanma davası hakkında yayın yasağı olduğunu ifade eden ünlü model Elif Ece Uzun, konuşursa suçlu durumuna düşeceğini belirtti.

Ünlü model Uzun, Nişantaşı'nda yürüyüş yaptığı sırada objektiflere yansıdı ve merak edilen sorulara yanıt verdi. Elif Ece Uzun, anne olması ardından daha merhametli birine dönüştüğünü açıklarken ünlü modelin boşanma davası hakkında açıklamaları da magazin gündeminde yer aldı.

Yeni anne olduğunu ve çocuklarını eve bırakınca aklının onlarda kaldığını ifade eden ünlü model Elif Ece Uzun, ikiz çocuk sahibi olduktan sonra kendisinde meydana gelen değişimleri de anlattı. İkiz çocuk sahibi olduğu zaman onlarla ilgilenirken adaleti sağlayamayacağı hissine zaman zaman katıldığını ve bu durumun da kendisini yorduğunu açıklayan ünlü isim, dikkatleri üzerinde topladı.

Ünlü manken ikizlerden birisinin kucak istediğini ve bu durumda diğerini alamadığını ifade ederken adaletli davranmadığını düşündüğünü açıkladı. İkizlerden birine daha çok ilgi verip vermediği hakkında şüpheye düştüğünü açıklayan ünlü model Elif Ece Uzun, bu durumun insanı zorladığını ifade etti. Doğum yapması ardından ilk 7 ay bebeklerini kendisinin büyüklüğünü ve neredeyse hiç uyumadığını açıklayan ünlü model, bir çocuğa tek elle bakacağını ancak iki çocuğun herkesin harcı olmadığını anlattı.

Geçtiğimiz ayda ilk duruşması görülen boşanma davası hakkında sorular sorular hakkında da yayın yasağı geldiğini ifade etti. Her iki tarafın isteği ile yayın yasağı geldiği bilgisini paylaşan ünlü model Elif Ece Uzun, Kasım ayından beri mahkemelere olduğunu söyledi. Hassas bir durumun içerisinde olan ifade eden ünlü isim, konuşursa kuralı ihlal etmiş olacağını ve suçlu duruma düşeceğini ifade etti.