Emine Ün İyileşmek İstiyor, Arkadaşı Acil Şifalar Diledi!

Başarılı oyuncu Emine Ün'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı. Ünlü isim en kısa zaman içerisinde iyileşmeyi umut ettiğini belirtti. Geçmiş olsun mesajlarını ve güzel dileklerini ileten tanıdığı veya tanımadığı tüm dostlarına teşekkür ettiğini açıklayan oyuncu dikkatleri üzerinde topladı.

Emine Ün, uyarlaması Nejat Uygur'a ait olduğu öğrenilen “Süt Kardeşler aracılığı ile sevenleri ile buluşacaktı. 18 Ağustos tarihinde perde açacak olan oyunun ünlü oyuncu Emine Ün’ün koronavirüse yakalanması sebebi ile ertelendiği bilgisine ulaşıldı.

Behzat Uygur ise Emine Ün’ün sağlık durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve merak edilenlere yanıt verdi. Başarılı oyuncu Emine Ün'ün koronavirüse yakalanması sebebi ile oyunlarının 1 Eylül 2021 Çarşamba gününe ertelendiği bilgisini paylaşan Behzat Uygur, kendisine acil şifalar dilediklerini ifade etti. Bunun yanı sıra, anlayış için de teşekkür ettiğini açıklayan Uygur, Ağustos itibari ile biletlerin yeni tarihli olan biletler ile değişebileceğini dile getirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden kendi sağlık durumu hakkında bilgi paylaşımda bulunan Emine Ün ise sevenleri için merak edilenleri yanıtladı. Ünlü isim, heyecan içerisinde seyirci kitlesi ile buluşmayı beklerken koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini açıkladı. Bu sebeple oyunlarını 1 Eylül tarihine ertelediklerini ifade eden başarılı oyuncu Emine Ün, en kısa zamanda iyileşmek istediğini söyledi. Geçmiş olsun mesajlarını ileten tüm dostlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmeyin ünlü oyuncu, gündemde yer aldı.

Ünlü oyuncu Emine Ün, geçtiğimiz haftalarda 2012 senesinde evlendiği Tolga Karakaş ile boşanma kararı aldığını duyurmuştu. Güzellik ve tatlılıkla yollarını ayırmalarının doğru olduğuna karar verdiklerini ifade eden oyuncu, bu haber ile adından söz ettirmişti. Boşanma kararı aldıklarını açıklayan ünlü oyuncu Emine Ün, ahirette ve bu dünyada dualarının eşi ile her zaman bir olduğunu da dile getirmişti.