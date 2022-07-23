Ebru Şahin Balayında Kumsal Gösterisi Yaptı! Cedi Osman Eşini Çekti

Başarılı ve genç oyuncu Ebru Şahin, Destan isimli televizyon dizisi projesindi Akkız karakterine hayat veriyordu. Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Ebru Şahin basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile uzun süreli birlikteliğini evlilikle taçlandırmıştı. Erkek arkadaşı Cedi Osman ile nikah masasına oturan Ebru Şahin gelinliği ile de dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü çift Kuzey Makedonya'nın Ohri kendisine nikah masasına oturmuş ve düğün ise Türkiye'de gerçekleşmişti. Cedi Osman ile Ebru Şahin çifti Alaçatı'da gerçekleşen düğün sonrasında balayına çıktı ve sosyal medya hesaplarından çeşitli paylaşımlar gerçekleşti. Güzel oyuncu Ebru Şahin sosyal medya hesabına aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor ve dikkatleri üzerinde topluyor. Instagram hesabında kumsal görüntülerini yayınlayan başarılı oyuncu güzelliği ve yayınladığı hoş fotoğrafları ile kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Kapadokya’da Evlilik Tekfili Etmişti

Yaklaşık olarak 3 sene önce birlikteliklerini duyuran basketbolcu Cedi Osman ile sevilen oyuncu Ebru Şahin Makedonya'da Dünya evine girmişti. Birliktelik haberiyle magazin gündemini sallayan ve evlilikleri ile çok konuşulan ünlü çift her yaptıkları ile gündem oluyor. Başarılı basketbolcu Cedi Osman oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'e Kapadokya'da evlilik teklif etmiş ve sevgilisinden “Evet” yanıtını almıştı. Daha sonra oyuncu sevgilisi Ebru Şahin Tekirdağ'a giderek ailesinden isteyen ünlü basketbolcu Cedi Osman sosyal medya hesabından da özel anların fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Nikah, Cedi Osman’ın Doğum Yeri Makedonya’da Kıyıldı!

Ünlü çift başarılı basketbolcu Cedi Osman'ın doğum yeri olan Makedonya'da nikah masasına oturdu ve birbirlerine Evet yanıtını verdi. Çift Makedonya'da kıyılan nikah sonrasında Türkiye'de düğün yaptı ve sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Eşi Cedi Osman ile çıktıkları balayından tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan ünlü oyuncu Ebru Şahin takipçilerinin dikkatini çekti ve çok sayıda yorum aldı. Güzelliği ve pozları ile büyüleyen ünlü oyuncu paylaşımları ile çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Diğer taraftan paylaşılan fotoğraflar fan sayfası ve magazin sayfaları tarafından da yeniden paylaşıldı ve sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. Ebru Şahin fit hali ve güzelliğiyle dikkat çekerken hayranları ise oyuncuyu mutlu bir şekilde görmekten memnuniyet duydu.

Ebru Şahin Kimdir, Cedi Osman Kimdir?

Güzelliğinin yanı sıra güçlü oyunculuk performansı ile de sıklıkla adından söz ettiren ünlü oyuncu son zamanlarda eşi ile birlikte çıktığı tatil paylaşımları ile gündemde yer alıyor. basketbolcu seviyesi Cedi Osman ile dünyaevine giren Ebru Şahin'in bu sıralarda tatil yapmakta.

Tatilden paylaştığı son fotoğraflar ile takipçileri tarafından deniz kızına benzetilen Ebru Şahin yoğun bir şekilde ilgi gördü. Sevenlerine tatil pozları ile kendisine hayran bıraktıran ünlü oyuncu kumsal pozları ile de sosyal medyaya gündem oldu.

Cedi Osman ile Ebru Şahin çifti Makedonya'da kıyılan nikah sonrasında Alaçatı'da gerçekleşen rüya gibi düğün ile isimlerinden söz ettirmiş ve çok konuşulmuştu. Cedi Osman ile Ebru Şahin daha sonra bayram tatilini Alaçatı'da yapmış ve daha sonra tatil için Yunanistan’a gitmişti. Ünlü oyuncu Ebru Şahin çıktıkları Yunanistan tatilinden bikinili pozlarını da sevenleri ile paylaştı ve güzelliğini gözler önüne serdi. Yaklaşık olarak 3 senedir dolu dizgin aşk yaşayan Cedi Osman ile Ebru Şahin çifti her yaptıkları ile gündemde yer alıyor.