Denizbank'tan resmi açıklama geldi: Denizbank hesabınıza anında 25.000 TL nakit ödemesi yapılacak

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan son duyuruda, başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlar için 25.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi hazırlandı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlara 25.000 TL'ye kadar kredi ödemesi verilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle bireysel olan müşteriler için başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen kişilerin 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebileceğim nakit kredi kampanyasına başvurular, SMS ile kolay birşekilde yapılmaktadır.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız...

Denizbank'ın başlatmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak için mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak mesajı: 32 80 numarasına gönderebilirsiniz.

32 80, Denizbank'ın SMS Kredi, servis numarası ve cebimde kredi kampanyası için, başlatmış olduğu bir numaradır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bireysel olarak kredi kullanmak istiyorlarsa, 32 80 numarasını atmış oldukları mesaj ile birlikte hemen sonuç öğrenebiliyor.

Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay almanız durumunda, Denizbank şubelerine giderek kimliğinizle birlikte bu mesajı, gösterip kredi kullanabilirsiniz. Denizbank hesabınızın olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlem yapacak olan vatandaşlar, internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden de işlemlerini 7 24 yapabilmektedir. Denizbank, yapmış olduğu 25000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirirken, ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olaraktan bireysel olan vatandaşlara sunmaktadır. Banka üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin kredi puanı 1200 üzerinde olması istenmektedir.