Dizleri Güçlendirmenin 7 Etkili Yolu!

Merdiven ve yokuş iniş çıkışlarında, ayakta durmada, oturma ve çömelmelerde önemli bir görev üstlenen diz eklemlerinde yaygın ve önemli problemler ortaya çıktığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Profesör Doktor Halil Koyuncu, konu hakkında önemli bilgileri paylaştı.

Aşınma ya da yıpranma ismi verilen kireçlenme derecesinin yükseldiğini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Profesör Doktor Halil Koyuncu, dizlerde tutukluk, ağrı, diz ekleminde aniden kilitlenme ve ses gibi problemler ile artık çok sık karşılaşıldığını açıkladı. Dizi oluşturan yapılardan kemik, kas ve eklemleri güçlendirmek adına 7 yöntem belirtildi.

Yaşanabilecek problemlerin önüne geçmek adına kasları çalıştırmaya ihmal edilmemesi gerektiği söylenildi. Bunun için ise basit egzersizlerin faydalı olacağı örneğin günlük hareketler yapmanın diz kaslarını güçlendirme de önemli bir rol üstleneceğini belirtildi. Gün içerisinde 5 ila 10 kez çömelip kalkmanın, koşu bandında zorlanmadan yürümenin, bisiklete binmenin ve çeşitli aletlerin egzersizler yapmanın diz kaslarını kuvvetlendireceği ve şikayetleri de azaltacağı açıklandı.

Otururken dizlerin sıklıkla bükülü tutulmaması gerektiğini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Profesör Doktor Halil Koyuncu, bacak bacak üzerine atmak yerine ayak altına yükseltici tabure koyarak uzatmanın faydalı olacağını belirtti. Bu pozisyonların diz eklem kıkırdağında aşınmaya sebep olacağı, diz eklemi kıkırdağının damar sinir verilen yapısının bulunmaması sebebiyle gerekli olan ürünlerin alınması ve yalnızca kasların çalışması ile sağlanacağını açıkladı. Bununla birlikte bacakları ileri uzatarak oturarak şekil bozukluğunun da önüne geçirebileceği söylenildi.

Hareketsiz kalmanın yanlış olduğuna değinen Koyuncu hareketsizliğin diz kaslarının en büyük düşmanı olduğunu söyledi. Kasları güçlendirmek adına masa başında çalışmalar yapıldığı zaman gerekli olan egzersizlerin de yapılması gerektiğini söyleyen Koyuncu, egzersizlerin gün içerisinde ne kadar fazla yapılırsa o kadar faydalı olacağını da belirtti.