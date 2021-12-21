Yasak Elma'nın Başarı Grafiği Düşüşe Geçti!

Fox TV dizisi Yasak Elma sezona bomba gibi başlamış ve yenilenen oyuncu kadrosu ile birlikte yüksek izlenme oranları elde etmişti. Fakat Alparslan Büyük Selçuklu isimli dizinin ekranlara gelmeye başlaması ile birlikte dizinin reyting oranları da düşüşe geçti ve gelecek bölümlerde neler olacağı merak konusu oldu. Ekranların gizemli ve entrika dolu dizisi Yasak Elma dün akşam yayınlanan yeni bölümü ile genel izleyici kategorisinde 4. sırada yer alarak düşüşe geçtiğini gözler önüne serdi.

Med Yapım’ın en iyi yapımları arasında yer alan yapım, Yasak Elma isimli dizi, 5. sezonunu yayınlayarak seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. Senaryosunda yaşanan olaylar sebebiyle bazı zamanlarda seyirci kitlesi tarafından eleştirilen ancak dizi hayranlarını seyretmekten kendini alamadığı dizi sezona bomba gibi bir giriş yapmış ve oyuncu kadrosu ile adından söz ettirmişti.

5 yeni sezonuna birincilik alarak başlayan dizi Show TV'nin oldukça iddialı dizisi olan Üç Kuruş’un yayınlanmaya başlaması ardından da reyting başarısını devam ettirmiş ve seyirci kitlesinin gözdesi olduğunu kanıtlamıştı. Fakat TRT 1 dizisi olan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yayın hayatına başlaması ile birinciliğini kaybeden Yasak Elma hayal kırıklığına uğrattı.

Yaşanan gelişme sonrasında dizinin haftalar boyunca tüm kategorilerde ikincilik koltuğuna oturduğu gözlemlendi fakat proje 13 Aralık akşamında yayınlanan 124. yeni bölümü ile tüm kategorilerde bir sıra gerilemeye başladı ve 3. Oldu. Dün akşamki bölümü ile de 4. olan dizi başarı grafiğini yayınladı.

Dün akşam dizinin yayınlanan yeni bölümünde reyting oranlarının ortalamaya oldukça yaklaştığı görüldü ve dizinin tüm izleyici kategorisinde 4. sırada yer alması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Gelecek bölümlerde ise dizinin eski başarısına kavuşup kavuşmayacağı merak konusu oldu.