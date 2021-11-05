Diz Kireçlenmesi Neden Olur, Nasıl Geçer?

Dizlerde şişme, takılma, ağrı özellikle yokuş ya da merdiven iniş yapmada zorlanma gibi problemler yaşanıyorsa bu durum diz kireçlenmesini gösterebilmektedir. Yaklaşık olarak 2 senedir devam etmekte olan yüzyılın hastalığı koronavirüs pandemesinde zamanın çoğunun evde geçmesi ve hareketlerin büyük ölçüde kısıtlanması sebebi ile diz kireçlenmesi sorununun yaygınlaştığı görüldü. Bunun yanı sıra diz şikayetleri de ciddi artış gösterirken bu hastalığın nasıl geçeceğim merak konusu oldu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Spor Hekimi Profesör Dr. Tolga Aydoğ konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Ülkemizde ve dünyada sıklıkla görülen kas iskelet sistemi hastalığı olan kireçlenme sorununun eklemlerde bulunan kıkırdak ve bunun altındaki kemiği etkilediğini ifade eden Aydoğ, sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Hayat kalitesini büyük ölçüde azaltan diz kireçlenmesi günümüzde hala kesin bir çözüme ulaşamadı ve bu hastalığın kesin bir tedavisi hala bulunmuyor. Diğer taraftan günlük olarak egzersiz yaparak fazla kilolardan kurtulmanın da bu hastalığa önemli ölçülerde yarar sağladığına dair güçlü kanıtlar bulunmakta. Bisiklet, su içmek, egzersizler ve yürüme gibi düşük şiddette fiziksel aktivitelerin diz kireçlenmesine iyi geldiği de bilinmektedir. Her seferinde 30-60 dakika olmak üzere haftada üç beş kez egzersiz yapıldığı durumda hastalarda ağrıda azalma ve yaşam kalitesinde artış gibi gelişmeler de görülüyor.

Bu hastalık için yapılması tavsiye edilen egzersizlerden biri diz üzerindeki kası kasıp bırakmak olarak karşımıza çıkmaktadır. En ileri düzey diz kireçlenmesi bulunan kişiler tarafından bile sorunsuz bir şekilde yapılabilecek olan bu egzersiz oldukça faydalı bir yöntemdir. İlk olarak koltuğa ya da yere dizi uzatmış bir şekilde oturmak gerekmektedir. Ayak parmakları yüze doğru çekilir ve dizde aşağıya doğru bastırılır. Daha sonra diz kasılmış bir şekilde bulunurken 5 saniye boyunca tutulmalıdır.