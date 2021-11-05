Sinem Kobal Ekranlara Geri Dönecek Mi?

Bir süredir televizyon ekranlarından uzakta kalan ünlü oyuncu Sinem Kobal kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Beraber hoş pozlar veren ünlü çiftin mutlulukları isimlerinden söz ettirdi.

Geçtiğimiz senenin Ekim ayında kızları Lalin’i dünyaya getiren başarılı oyuncu Sinem Kobal'ın ekranlara döneceğini şeklinde bazı iddialar ortaya atılmıştı. Hakkında çıkan bu iddialara yanıt veren başarılı isim Sinem Kobal, konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve adından söz ettirdi. Kariyer hayatı ile ilgili bir şey olduğu zaman kendisinin bunu zaten paylaştığını açıklayan Sinem Kobal merak edilenleri yanıtladı. Güncel olarak paylaşabileceği bir şeyin bulunmadığını ifade eden ünlü oyuncu, yapmış olduğu açıklamalar ile yeni projesi hakkında da konuştu.

Bir rol üzerinde karar verirken genellikle senaryoya baktığını açıklayan ünlü isim Sinem Kobal, anlatmak istediği bir hikaye bulunduğu zaman da heyecanlandığını söyledi. Oyuncu televizyon dizisi ve dijital ayrımı yapmadığınızı belirtirken konu hakkında düşüncelerini de paylaştı. Dijital işlerim son zamanlarda bu kadar sık gündeme gelmesinden memnun olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Sinem Kobal, bu tarz projelere sıcak baktığını belirten ifadeler kullandı.

2001 senesinden itibaren televizyon dizilerinde yer almaya başlayan ünlü oyuncu Sinem Kobal, Dadı dizisinde ergenlik döneminde yer almış ve Dilara karakterine hayat vermişti. Oyuncu daha sonra Hürrem Sultan, Lise Defteri, Selena, Nefes Nefese, Küçük Sırlar, Gönül Dağı, Mormenekşeler, Yüz Yüze ve Analar Anneler isimli dizilerde rol almıştı.

Bugüne kadar pek çok projede rol alan ve başarı ile karakterleri canlandıran ünlü oyuncu Sinem Kobal, son olarak 2017 senesinde dizilerde yer alarak magazinde konuşulmuştu. Oyuncu son 5 yıldır ise herhangi bir projede bulunmuyor ve sevenlerinden ayrı kalıyor. Ünlü ismin hayranları ise Sinem Kobal'ın yeni bir dizide yer almasını merak içerisinde bekliyor fakat ünlü oyuncu bu şekilde bir haber henüz paylaşmadı.