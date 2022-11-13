Dilde Oluşan Lekeler Ölümcül Hastalığa İşaret Edebilir

Mutlaka genel sağlık ölçümlerinde organların verdiği sinyallere dikkat etmek ve gerekli tedaviyi uygulamak gerekmektedir. Bir süredir siz de vücudunuzda değişiklikler gözlemliyor iseniz bu durumun altında yatan nedeni öğrenmeniz gerekmektedir. Cilt ve idrar renginde değişiklikler hangi hastalığa yakalandığınızı öğrenmenize yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra dil üzerinde oluşan beyaz lekeler de o durumlara ek olarak bazı işaretler verebilmektedir. Çoğu zaman dil üzerinde görülen beyazlıklar zararsız olsa da bazı durumlarda ölümcül hastalıklara da işaret verebilir.

Dilde oluşan tomurcuklar ve beyaz lekeler hastalıkların göstergesi olabilirken antik çağlarda da dilin durumu vücuttaki hastalıkları teşhis etmek için kontrol ediliyordu. Hastalığın tüm semptomlarının bitmiş olmasına rağmen eski şifacılar dilin sağlıklı görünmemesi durumunda hastanın tam olarak iyileşmediğini düşünmekteydi. Dildeki bu beyazlıklara verilen pamukçuk ismi damaklara, bademciklere, diş etlerine ve yanak içlerine de yayılabilmektedir. Başta AIDS ve kanser gibi hastalıklar olmak üzere pek çok durum da dil üzerinde oluşan beyazlıklardan anlaşılabilir. Besinlerin boğaza takılı kalmasına bağlı olarak oluşan ağrı ve yutmada güçlük gibi semptomlar da daha sonra görülebilecek olan durumlar arasında yer almaktadır.

Pamukçuklar daha çok çocuklarda ve bebeklerde görülse de yetişkinlerde de bazı hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Pamukçuk bebeklerde beyaz lezyonlar ile birlikte huzursuzluk ve beslenme güçlüğü gibi belirtilerin oluşmasına da sebep olabilmektedir. Emzirme sırasında bebeklerin pamukçuğu annelere de geçebilmektedir. Daha sonra süt yoluyla mantar tekrardan bebeğe geçmesine yol açabilir ve bu durum tekrardan pamukçuk oluşumuna sebep olabilir. Kısır döngü haline alabilen bu durum birbirini takip ederek ciddi hastalıklara yol açabilir. Burada dil rengini iyi bir şekilde takip etmek gerekmektedir. Dil temizliği nefesi ferahlatır, tat tomurcuklarının hassasiyetini arttırır ve diş eti hastalıklarının ortaya çıkmasını da engeller.

Dilin ön uç kısmında görülen değişiklikler solunum sistemi hastalıklarına işaret etmektedir. Ortadaki beyaz plak kalp sorunlarına işaret ederken akciğerlerde görülen beyazlıklar da kenarlar boyunca beyazların oluşmasına sebep olabilir. Dilin orta kısmında görülen beyazlıklar ise karaciğer mide ve pankreas ile ilgilidir. Kenarlar böbreğe işaret ederken ortadaki bölgenin ise bağırsak olduğu bilinmektedir. Bu bölgede beyazlığın birikmesi bağırsakta önemli oranda toksik varlığına işaret edebilmektedir.

Dil üzerinde plak oluşumu ya da beyaz leke oluşumu zayıflamış bir bağışıklık sistemini ele verebilir ve beyaz leke yetersiz ağız hijyeninin göstergesi de olabilir.

Beyaz lekelerin diş fırçası ile fırçalanması sonucunda ağızda pamukçuk belirtisinin de ortaya çıkabileceği açıklanmıştır. Yeme ve içme güçlüğü ve hoş olmayan bir tat ile genellikle ağrı ortaya çıkabilmektedir. Ağızda ve dilde oluşan beyaz lekeler çoğu zaman sigara içmek gibi tahriş edici maddelere kronik olarak maruz kalmaktan kaynaklanmakta ve bu sebeple ortaya çıkmaktadır. Dil üzerinde yeni bir yumru olması durumunda ise hemen diş hekimine ya da doktorunuza görünmeniz önerilir.