Yusuf Azuz Bir Kadına Bağlanmak için Fırsat Bulamadığını Açıkladı!

Başarılarıyla adından söz ettiren ve 80'li 90'lı yıllara damga vuran 66 yaşındaki Yusuf Azuz, önemli açıklamalarda bulundu. Podyumlarda fırtınalar estiren ünlü isim, bir dönemin ünlü mankeni olarak adından söz ettiriyordu. Geçmiş hayatını, şöhretini ve şimdiki yaşamı hakkından konuşan Azuz, dikkatleri üzerine çekti. Çocukluk ve okul yıllarını anlatan Yusuf Azuz Ankara'da hayata gözlerini açmıştı.

Eğitim hayatına Ankara Koleji'nde başlayan Azuz, ilkokulda Carmen operasında oynadığını ve daha sonra okul radyosunda Rüştü Asyalı'nın öğrencisi olduğunu belirtti. O zamanlar ünlüler dünyasında yer alacağının sanki belli olduğunu ifade eden ünlü isim annesiyle babasının da müzisyen olduğunu açıkladı. Annesinin caz ve pop müzisyeni olduğunu ifade eden Yusuf Azuz, kendisi 2 yaşındayken annesi ile babasının boşandığını anlattı. Babaannesinin kendisini büyüttüğünü belirten ünlü isim babası ile üvey annesinin daha sonra Çorum'da trafik kazasında hayatlarını kaybettiğini söyledi. Otomobil içerisinde kendisinin de bulunduğunu açıklayan ünlü isim şans eseri 5 yaşındayken o kazadan kurtulduğunu anlattı. Yalnızca kolunun kırıldığını ifade eden Yusuf Azuz Ankara Üniversitesi'nde lisans eğitimini arkeoloji bölümünde tamamladığını açıklarken hayatın ise kendisini eğlence dünyasına sürüklediğini ifade etti.

Azuz, mankenlik yolculuğundan bahsederken 3 erkek mankene bir defilede ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. O dönemlerde erkek olan mankenlerin adeta sopa gibi yürüdüklerini belirten ünlü isim podyumda kendilerinin şovmen gibi olduklarını ve dansı başlattıklarını belirtti. Kulisin önünde defile bittiği zaman bir sürü ajansın kendilerine iş teklif ettiğini belirten Yusuf Azuz o dönemde Başak Gürsoy dahil olmak üzere pek çok kişiyle çalıştığını söyledi.

Bu sektörde 1970'lerden 2010'lara kadar şarkıcılık haricinde her şeyi yaptığını belirten ünlü isim mankenlik sektörü hakkında da merak edilenleri yanıtlayarak dikkatleri üzerine çekti. Eski zamanlarda bakkal açılışlarında bile 3 tane manken istediklerini belirten Yusuf Azuz, defilelerin geçmişe göre belki daha çok yapıldığını fakat onların genelde sektörel işler olduğunu açıkladı. Zamanla bir takım hikayelerin farklılaştığını belirten Yusuf Azuz, kendi dönemlerinin gösteri işini farklılaştırdığını belirtirken kendisinin de bunun ekmeğini yediğini söyledi.

Azuz, mankenlik yaptığı yıllarda ahlaksız teklif almadığını belirtirken bu durumun insanın kendi yapısı ile ilgili bir şey olduğunu belirtti. Buna kendisinin hiçbir zaman meyilli olmadığını belirten ünlü isim parayla da hiçbir zaman çok işinin olmadığını ve yetinmeyi bilen bir insan olduğunu açıkladı.

Mankenlerin oyuncu olup olmayacağı konusuna da değinen Yusuf Azuz, yıllardır süregelen konu hakkında düşüncelerini belirtti. Kendisini manken camiasından ağzı bol laf yapan kişi olarak öne attıklarını belirten ünlü isim 6 ay mankenden oyuncu olmaz diyen Cem Özer ile kabare yaptığını söyledi.

Popüler olduğu yıllarda çok hızlı yaşadığını belirten Yusuf Azuz belli bir yaşa kadar evlenmemesinin bilinçli bir tercih olduğunu açıkladı. Uzun senelerdir evliliği düşündüğünü belirten ünlü isim bir kadına bağlanma fırsatının da o yıllarda bulunmadığını belirterek dikkatleri üzerine çekti.