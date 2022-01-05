Demet Özdemir ile İlişkisi Biten Oğuzhan Koç’tan Dikkat Çeken Paylaşım

Tv8 ekranlarında yeni sezonda izleyici karşısına çıkan başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç jüri koltuğunda yer alıyor. Geçtiğimiz sene yüzü hem işten hem de aşktan yana gülen ünlü isim Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile aşk yaşaması ardından uzun süre boyunca magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı.

Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 senesinin ilk ayları itibari ile ünlü oyuncu Demet Özdemir ile ilişki yaşayan ve bu aşkı gözlerden uzak tutmayı tercih etmeyen ünlü şarkıcı, çok sayıda magazin haberine konu olmuştu. Yeni sezonda ise Tv8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye’de Hadise’den boşalan koltuğu dolduran ünlü şarkıcı, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Murat Boz ile beraber yarışmada jüri üyeliğini gerçekleştiriyor.

2021’in son günlerinde ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile yetenekli oyuncu Demet Özdemir hakkında yapılan bomba bir haber ise ünlü çiftin sevenlerinde şok etkisi yaratmıştı. Ünlü çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un yollarını ayırdığı bilgisine ulaşılmış ve ikili aldıkları bu karar ile “yılın ilişkisi bitti” dedirtmişti.

Hayranları tarafından çok yakıştırılan ve aşklarını da göz önünde yaşamayı tercih eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz senenin son günlerinde çıkan ayrılık haberi ile sevenlerini üzüntüye boğmuştu.

İki isim konu hakkında sessizliğini korumuş ancak ayrılık kararı alan ünlü çiftin hayranları ise bir açıklama beklemişti. Oğuzhan Koç son olarak sosyal medya hesabı üzerinden kendisine büyük gelmekte olan deri montu ile çekildiği fotoğrafını yayınladı ve paylaşımının altına “Seneye de giyerim” şeklinde bir yazı yazdı. Ünlü şarkıçı ve oyuncunun yapmış olduğu paylaşımın altına “Torununa bile olur”, “Bir on sene daha idare eder bu seni” ve “Büyürsün seneye olmaz” şeklinde çok sayıda esprili yorumlar da yazıldı.