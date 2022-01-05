Kaderimin Oyunu Dizisi Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?

NGM Medya imzalı olarak Star Tv ekranlarında seyirci kitlesinin karşısına çıkan Kaderimin Oyunu isimli televizyon dizisi projesi Cuma günü yeni bölümlerini ekranlara getiriyor. Başrollerinde Akın Akınözü, Sarp Apak ve Öykü Karayel’in bulunduğu Kaderimin Oyunu isimli başarılı dizi projesi kadroda bulunan güçlü oyuncu isimlerinin yanı sıra nefes kesen hikayesi ile de ilgi topluyor. Yeni sezonun en beğenilen yapımları arasında bulunan ve parmakla gösterilen sevilen dizi Kaderimin Oyunu, bir dram yapımı olarak öne çıkıyor.

Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği, Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı ve yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu dizinin senaryosu ise Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınıyor. İki çocuğu ile beraber genç yaşında hayata tutunmaya çalışan Asiye isimli karakterin hikayesi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

7 Ocak Cuma akşamında ise Kaderimin Oyunu isimli başarılı televizyon dizisi projesinin özel bölümünün yayınlanacağı bilgisine ulaşıldı. Star Tv ise konu hakkında merak edilen açıklamayı gerçekleştirdi ve saat 20.00’da Cuma akşamında söz konusu yapımın ilk 4 bölüm sahnelerinden oluşan özel bölümün yayınlanacağını duyurdu.

Dizide çok aşık olan ve mutlu bir ailesi bulunan Asiye’nin bir anda kocası Cemal tarafından terk edilmesi ile beraber karşı karşıya kaldığı trajik bir olay ile yüzleşmesi ile yaşadıkları konu ediliyor.

Asiye’nin hayatında meydana gelen durumlar sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmuyor ve yaşamına sıfırdan başlaması gerekiyor. Bu noktada ise yepyeni bir insan olarak Cemal hayatına giriyor fakat Asiye’nin hayatı aynı zamanda Mahir ismindeki yeni biri ile de kesişiyor.

Heyecanlı ve nefes kesen hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerinde toplayan Kaderimin Oyunu isimli televizyon dizisi projesi, 7 Ocak tarihinde özel bölümünü yayınlayacak olması nedeni ile izleyici kitlesinin dikkatini çekti.