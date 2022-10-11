Çocuklarda Görülen Kalp Hastalıkları Belirtileri Nelerdir?

En tehlikeli hastalıklar arasında yer alan kalp hastalıkları özellikle yaşlılarda ve çocuklarda sıklıkla görülmektedir. Büyük risk taşıyan kalp hastalıkları riskine karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Yukarıda görülen değişimlerin farkında olan ebeveynler hızlı bir şekilde doktora gidip bu durumun olumsuz yönlerini azaltmaya çalışmaktadır. Sizler için haberimizin devamında çocuklarda görülen kalp hastalıkları ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık. Sonradan gelişebildiği gibi doğuştan da gelebilmekte olan kalp hastalıkları sıklıkla görülmektedir.

Kalp hastalıklarına sebep olan pek çok etken de bulunur ve genetik faktörler bu nedenlerin başında gelir. Uzmanlar çocuklarda görülen kalp hastalıkları ile ilgili olarak ebeveynleri uyarmaktadır. Haberimizin devamında belirttiğimiz belirtiler devam ediyorsa doktora başvurulması gerekir.

Aşırı terleme çocuklarda görülen kalp hastalıkları belirtileri arasında yer almaktadır ve çocuğun hava durumu fark etmezsizin çok terlediğini görmeniz durumunda önlem alınması gerekir. Çocuğun çok terlemesi kalp problemi için bir uyarı olabilir ve bu duruma dikkat edilmesi tavsiye edilir. Özellikle yeni doğanlarda görülmekte olan çok terleme aşırı derecede ise endişelenilmesi gerekmektedir. Çocukların aşırı terlemesi durumunda her iki ya da 3 saatte bir kıyafetlerini değiştirmek gerekir. Çocuklar özellikle yemek yemeye başlamaları ardından biberonda ya da memede uyuyakaldıkları zaman ihtiyaç duyulan kaloriyi almaları engellendiğinde yavaş kilo almaları da bir diğer işaret olabilir.

Yetişkinler için konu kalpleri olduğu zaman göğüs ağrısı bir uyarı işaret olabilir ve bu durumdan çocuklar da şikayet ettiği sırada endişe verici durumlar yaşanabilir. Bunun yanı sıra çocukların kalp ağrısı yetişkinlerden daha farklı bir şekilde ifade edebileceğini de unutmamak gereklidir. Neler olup bittiğini küçük çocuklar için ayırt etmek zor olabilir ve bazı durumlarda yetişkinlerden farklı tepkiler verilebilir. Koşmak ve uyumak gibi yapılan şeylere bağlı olarak kalp atış hızının değişmesi normaldir fakat bazı zamanlarda kalp atışları gerekmediğinde anormal derecede hızlı atmaya başlayabilir.

Çocuklarda göğüs ağrısına ek olarak kızarıklık ya da ateş gibi ilgili semptomların ortaya çıkıp çıkmadığını da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kalp hastalıklarının sebepleri nelerdir, kalp hastalıkları neden görülür?

Sigara tüketimi, hipertansiyon ve obezite kalp ve damar hastalıklarını en önemli risk faktörleri arasında bulunmaktadır. Kardiyolog Profesör Doktor Hamza Duygu kalp hastalıkları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı ve sağlıklı beslenmemenin sigara içmenin kalp hastalıklarını tetiklediğini ifade etti. Haftada 5 gün düzenli bir şekilde egzersiz yapmak ve aşırı kilodan kaçırmak kalp hastalıklarını engellemenin yolları arasında yer almaktadır. Profesör Doktor Hamza Duygu, kalp sağlığı için önerilerde bulundu ve öncelikle kişilerin sigara dumanından uzak durması gerektiğini ifade etti. Sigara dumanının kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırdığı açıklanırken damar sertliğinin felç ve bacak damarlarında tıkanmalara sebep olabileceği de ifade edildi. Bunun yanı sıra kalp damar sağlığı açısından aktif gebelik kadar pasif geçiciliğinin oldukça zararlı olduğu hakkında bilgiler paylaşıldı.